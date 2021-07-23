Київ та Одеса можуть прийняти чемпіонат світу

Українська асоціація футболу (УАФ) створить робочу групу, яка займеться деталями подачі заявки України на проведення чемпіонату світу з пляжного футболу.

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До групи увійдуть представники Української асоціації футболу, асоціації пляжного футболу України та інші фахівці.

Основними містами можливого чемпіонату світу будуть Одеса, Київ, Дніпро та Івано-Франківськ. У цих містах вже є певна інфраструктура для проведення такого турніру.

Також будуть запасні локації та місця розташування тренувальних баз команд-учасниць.