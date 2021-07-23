Киев и Одесса могут принять чемпионат мира

Украинская ассоциация футбола (УАФ) создаст рабочую группу, которая займется деталями подачи заявки Украины на проведение чемпионата мира по пляжному футболу.

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В группу войдут представители Украинской ассоциации футбола, ассоциации пляжного футбола Украины и другие специалисты.

Основными городами возможного чемпионата мира будут Одесса, Киев, Днепр и Ивано-Франковск. В этих городах уже есть определенная инфраструктура для проведения такого турнира.

Также будут запасные локации и места расположения тренировочных баз команд-участниц.