Збірна України завершила свої виступи на Олімпійських іграх-2024. Нашій країні вдалось здобути 12 нагород різного ґатунку, що є доволі непоганим показником в умовах війни.
До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік
Найкращий показник за 12 років
Українським спортсменам вдалось виграти три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові медалі. Це найкращих показник за перемогами з 2012 року.
|РІК
|МІСЦЕ
|З
|С
|Б
|РАЗОМ
|2024
|Париж
|3
|5
|4
|12
|2021
|Токіо
|1
|6
|12
|19
|2016
|Ріо-де-Жанейро
|2
|5
|4
|11
|2012
|Лондон
|5
|4
|10
|19
|2008
|Пекін
|7
|4
|11
|22
|2004
|Афіни
|8
|5
|9
|22
|2000
|Сідней
|3
|10
|10
|23
|1996
|Атланта
|9
|2
|12
|23
Ба більш, цього роки Україна перевершила свій показник за загальною кількістю медалей із Олімпіадою-2016 в Ріо. 24 Канал пропонує пригадати усі наші нагороди в Парижі.
ЗОЛОТІ МЕДАЛІ
- Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова (фехтування на шаблях, жіноча збірна)
- Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)
- Олександр Хижняк (бокс, до 80 кілограмів)
Фехтувальниці починали свій шлях одразу із чвертьфіналу, тому прохід італійок (45:37) майже гарантував нашій збірній медаль. Але у півфіналі проти Японії українки показали себе ще краще та виграли 45:32.
У фіналі проти Південної Кореї шанси були рівні, а азійки навіть вели левову частку поєдинку. Втім фінальний ривок від Ольги Харлан, яка взяла 8 з 10-ти останніх очок, приніс "синьо-жовтим" золоту медаль.
Неймовірний виступ Харлан у фіналі:
Напередодні ОІ Ярослава побила світовий рекорд зі стрибків у висоту (2,10 метра), тому на сам турнір українка їхала у статусі явної фаворитки. Це вона підтвердила і під час змагання, з першої спроби підкоривши 2 метри.
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Цю відмітку серед конкуренток взяла лише Нікола Оліслагерс, але тільки з третьої спроби. Так само сповна підтвердив свій фаворитизм і Олександр Хижняк.
Полтавський боксер впевнено пройшов Пилипа Акілова та Вандерлея де Соузу, а у півфіналі переміг олімпійського чемпіона Арлена Лопеса. У фіналі проти Нурбека Оралбая Хижняк виглядав краще та все ж довів справу до чемпіонства.
Відеоогляд фіналу Хижняк – Оралбай:
СРІБНІ МЕДАЛІ
- Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки, 50 метрів з трьох позицій))
- Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, вправи на паралельних брусах)
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, до 67 кілограмів)
- Ірина Коляденко (вільна боротьба, до 62 кілограмів)
- Людмила Лузан, Анастасія Рибачок (веслування, жіночі каное-двійки на 500 метрів)
Першим "сріблом" для України стала несподівана медаль у стрільбі з гвинтівки. Другий результат показав Сергій Куліш, який поступився лише супернику з Китаю.
Зміг таки вибороти нагороду Ілля Ковтун, який брав участь у чотирьох змаганнях і двічі фінішував четвертим. Вдалим вийшов турнір у вправах на брусах, попереду українця знову опинився представник Китаю.
Виступ Іллі Ковтуна у вправах на брусах:
На жаль, срібні нагороди у боротьбі мали гіркий присмак, адже шлях Насібова та Коляденко завершувався поразками у фіналах. Тим не менше, це не применшує досягнення. Їх шлях був непростим, але яскравим.
Фінальна сутичка Парвіза Насібова:
Завершили "срібну програму" веслувальниці у каное. Від Лузан очікували медаль напередодні ігор і вона змогла її здобути у парі з Анастасією Рибачок на каное. Ну а попереду знову опинились китаянки.
Заплив Лузан та Рибачок на "срібло":
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БРОНЗОВІ МЕДАЛІ
- Ольга Харлан (фехтування на шаблях)
- Ірина Геращенко (стрибки у висоту)
- Михайло Кохан (метання молота)
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, до 87 кілограмів)
Перед командним "золотом" Ольга Харлан змогла здобути медаль у індивідуальному змаганні. При цьому українка у напруженій боротьбі потрапила до поєдинку за третє місце та поступалась там кореянці 4:10.
Як Харлан взяла бронзову нагороду у індивідуальному розряді:
Але неймовірний камбек (11 з 15-ти очок) дозволив Ользі таки вирвати "бронзу" з рук суперниці. Вдалим вийшов для України день 4 серпня, коли, окрім "золота" Магучіх, Україна здобула ще дві бронзові нагороди в легкій атлетиці.
В тому ж змаганні зі стрибків у висоту третє місце розділила Ірина Геращенко з австралійкою Елеанор Паттерсон. Обидві без помилок подолали 1,95 метра, але вище застрибнути не змогли.
Стрибки Магучіх та Геращенко у фіналі стрибків у висоту:
Приємно здивував і Михайло Кохан, який закину молот майже на 80 метрів та посів третє місце. При цьому до другого йому не вистачило близько півметра. Остання "бронза" підкорилась Україні у греко-римській боротьбі.
Олімпійський чемпіон-2020 Жан Беленюк мав всі шанси вийти навіть у фінал, але за правило останнього балу програв супернику з Ірану. Втім у сутичці за третє місце борець переграв поляка та на мажорній ноті з танцями завершив кар'єру.
Як Беленюк прощався зі спортом: