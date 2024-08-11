Збірна України завершила свої виступи на Олімпійських іграх-2024. Нашій країні вдалось здобути 12 нагород різного ґатунку, що є доволі непоганим показником в умовах війни.

До теми Олімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Найкращий показник за 12 років

Українським спортсменам вдалось виграти три золоті, п'ять срібних та чотири бронзові медалі. Це найкращих показник за перемогами з 2012 року.

РІК МІСЦЕ З С Б РАЗОМ 2024 Париж 3 5 4 12 2021 Токіо 1 6 12 19 2016 Ріо-де-Жанейро 2 5 4 11 2012 Лондон 5 4 10 19 2008 Пекін 7 4 11 22 2004 Афіни 8 5 9 22 2000 Сідней 3 10 10 23 1996 Атланта 9 2 12 23

Ба більш, цього роки Україна перевершила свій показник за загальною кількістю медалей із Олімпіадою-2016 в Ріо. 24 Канал пропонує пригадати усі наші нагороди в Парижі.

ЗОЛОТІ МЕДАЛІ

Ольга Харлан , Аліна Комащук , Олена Кравацька , Юлія Бакастова (фехтування на шаблях, жіноча збірна)

, , , (фехтування на шаблях, жіноча збірна) Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)

(стрибки у висоту) Олександр Хижняк (бокс, до 80 кілограмів)

Фехтувальниці починали свій шлях одразу із чвертьфіналу, тому прохід італійок (45:37) майже гарантував нашій збірній медаль. Але у півфіналі проти Японії українки показали себе ще краще та виграли 45:32.

У фіналі проти Південної Кореї шанси були рівні, а азійки навіть вели левову частку поєдинку. Втім фінальний ривок від Ольги Харлан, яка взяла 8 з 10-ти останніх очок, приніс "синьо-жовтим" золоту медаль.

Неймовірний виступ Харлан у фіналі:

Напередодні ОІ Ярослава побила світовий рекорд зі стрибків у висоту (2,10 метра), тому на сам турнір українка їхала у статусі явної фаворитки. Це вона підтвердила і під час змагання, з першої спроби підкоривши 2 метри.

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Цю відмітку серед конкуренток взяла лише Нікола Оліслагерс, але тільки з третьої спроби. Так само сповна підтвердив свій фаворитизм і Олександр Хижняк.

Полтавський боксер впевнено пройшов Пилипа Акілова та Вандерлея де Соузу, а у півфіналі переміг олімпійського чемпіона Арлена Лопеса. У фіналі проти Нурбека Оралбая Хижняк виглядав краще та все ж довів справу до чемпіонства.

Відеоогляд фіналу Хижняк – Оралбай:

СРІБНІ МЕДАЛІ

Сергій Куліш (стрільба з гвинтівки, 50 метрів з трьох позицій))

(стрільба з гвинтівки, 50 метрів з трьох позицій)) Ілля Ковтун (спортивна гімнастика, вправи на паралельних брусах)

(спортивна гімнастика, вправи на паралельних брусах) Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, до 67 кілограмів)

(греко-римська боротьба, до 67 кілограмів) Ірина Коляденко (вільна боротьба, до 62 кілограмів)

(вільна боротьба, до 62 кілограмів) Людмила Лузан, Анастасія Рибачок (веслування, жіночі каное-двійки на 500 метрів)

Першим "сріблом" для України стала несподівана медаль у стрільбі з гвинтівки. Другий результат показав Сергій Куліш, який поступився лише супернику з Китаю.

Зміг таки вибороти нагороду Ілля Ковтун, який брав участь у чотирьох змаганнях і двічі фінішував четвертим. Вдалим вийшов турнір у вправах на брусах, попереду українця знову опинився представник Китаю.

Виступ Іллі Ковтуна у вправах на брусах:

На жаль, срібні нагороди у боротьбі мали гіркий присмак, адже шлях Насібова та Коляденко завершувався поразками у фіналах. Тим не менше, це не применшує досягнення. Їх шлях був непростим, але яскравим.

Фінальна сутичка Парвіза Насібова:

Завершили "срібну програму" веслувальниці у каное. Від Лузан очікували медаль напередодні ігор і вона змогла її здобути у парі з Анастасією Рибачок на каное. Ну а попереду знову опинились китаянки.

Заплив Лузан та Рибачок на "срібло":

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БРОНЗОВІ МЕДАЛІ

Ольга Харлан (фехтування на шаблях)

(фехтування на шаблях) Ірина Геращенко (стрибки у висоту)

(стрибки у висоту) Михайло Кохан (метання молота)

(метання молота) Жан Беленюк (греко-римська боротьба, до 87 кілограмів)

Перед командним "золотом" Ольга Харлан змогла здобути медаль у індивідуальному змаганні. При цьому українка у напруженій боротьбі потрапила до поєдинку за третє місце та поступалась там кореянці 4:10.

Як Харлан взяла бронзову нагороду у індивідуальному розряді:

Але неймовірний камбек (11 з 15-ти очок) дозволив Ользі таки вирвати "бронзу" з рук суперниці. Вдалим вийшов для України день 4 серпня, коли, окрім "золота" Магучіх, Україна здобула ще дві бронзові нагороди в легкій атлетиці.

В тому ж змаганні зі стрибків у висоту третє місце розділила Ірина Геращенко з австралійкою Елеанор Паттерсон. Обидві без помилок подолали 1,95 метра, але вище застрибнути не змогли.

Стрибки Магучіх та Геращенко у фіналі стрибків у висоту:

Приємно здивував і Михайло Кохан, який закину молот майже на 80 метрів та посів третє місце. При цьому до другого йому не вистачило близько півметра. Остання "бронза" підкорилась Україні у греко-римській боротьбі.

Олімпійський чемпіон-2020 Жан Беленюк мав всі шанси вийти навіть у фінал, але за правило останнього балу програв супернику з Ірану. Втім у сутичці за третє місце борець переграв поляка та на мажорній ноті з танцями завершив кар'єру.

Як Беленюк прощався зі спортом: