Україна продовжує свої виступи на Олімпійських іграх-2024. На рахунку нашої країни вже сім нагород, серед яких дві – золоті, пише 24 Канал.

До теми Ярослава Магучіх здобула "золото" для України на Олімпіаді-2024

Нагородження українок

У неділю, 4 серпня, наші спортсмени запалили у легкій атлетиці. Ірина Геращенко взяла бронзову нагороду у стрибках у висоту, тоді як Ярослава Магучіх виграла "золото" в тій же дисципліні.

На наступний день після змагань організатори провели церемонію нагородження дівчат. Українки отримали свої нагороди, а також заспівали гімн України на честь тріумфу Магучіх.

Відео церемонії нагородження Магучіх та Геращенко:

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Як і Геращенко, бронзова медаль підкорилась австралійці Елеанор Паттерсон. Срібною призеркою стала її співвітчизниця Нікола Оліслагерс.

Нагадаємо, що також медалістом у легкій атлетиці став Михайло Кохан. 22-річний спортсмен взяв "бронзу" у метанні молота, підкоривши відмітку 79,39 метра.