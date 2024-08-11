Сборная Украины завершила свои выступления на Олимпийских играх-2024. Нашей стране удалось получить 12 наград разного достоинства, что является довольно неплохим показателем в условиях войны.
По теме Олимпийские игры-2024: общий медальный зачет: общий медальный зачет
Лучший показатель за 12 лет
Украинским спортсменам удалось выиграть три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали. Это лучший показатель по победам с 2012 года.
|ГОД
|МЕСТО
|З
|С
|Б
|ИТОГО
|2024
|Париж
|3
|5
|4
|12
|2021
|Токио
|1
|6
|12
|19
|2016
|Рио-де-Жанейро
|2
|5
|4
|11
|2012
|Лондон
|5
|4
|10
|19
|2008
|Пекин
|7
|4
|11
|22
|2004
|Афины
|8
|5
|9
|22
|2000
|Сидней
|3
|10
|10
|23
|1996
|Атланта
|9
|2
|12
|23
Более того, этого года Украина превзошла свой показатель по общему количеству медалей с Олимпиадой-2016 в Рио. 24 Канал предлагает вспомнить все наши награды в Париже.
ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
- Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, Юлия Бакастова (фехтование на саблях, женская сборная)
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту)
- Александр Хижняк (бокс, до 80 килограммов)
Фехтовальщицы начинали свой путь сразу с четвертьфинала, поэтому проход итальянок (45:37) почти гарантировал нашей сборной медаль. Но в полуфинале против Японии украинки показали себя еще лучше и выиграли 45:32.
В финале против Южной Кореи шансы были равны, а азиатки даже вели львиную долю поединка. Впрочем финальный рывок от Ольги Харлан, которая взяла 8 из 10-ти последних очков, принес "сине-желтым" золотую медаль.
Невероятное выступление Харлан в финале:
Накануне ОИ Ярослава побила мировой рекорд по прыжкам в высоту (2,10 метра), поэтому на сам турнир украинка ехала в статусе явной фаворитки. Это она подтвердила и во время соревнования, с первой попытки покорив 2 метра.
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Эту отметку среди конкуренток взяла только Никола Олислагерс, но только с третьей попытки. Так же сполна подтвердил свой фаворитизм и Александр Хижняк.
Полтавский боксер уверенно прошел Филиппа Акилова и Вандерлея де Соузу, а в полуфинале победил олимпийского чемпиона Арлена Лопеса. В финале против Нурбека Оралбая Хижняк выглядел лучше и все же довел дело до чемпионства.
Видеообзор финала Хижняк – Оралбай:
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
- Сергей Кулиш (стрельба из винтовки, 50 метров с трех позиций))
- Илья Ковтун (спортивная гимнастика, упражнения на параллельных брусьях)
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, до 67 килограммов)
- Ирина Коляденко (вольная борьба, до 62 килограммов)
- Людмила Лузан, Анастасия Рыбачок (гребля, женские каноэ-двойки на 500 метров)
Первым "серебром" для Украины стала неожиданная медаль в стрельбе из винтовки. Второй результат показал Сергей Кулиш, который уступил лишь сопернику из Китая.
Смог таки завоевать награду Илья Ковтун, который участвовал в четырех соревнованиях и дважды финишировал четвертым. Удачным получился турнир в упражнениях на брусьях, впереди украинца снова оказался представитель Китая.
Выступление Ильи Ковтуна в упражнениях на брусьях:
К сожалению, серебряные награды в борьбе имели горький привкус, ведь путь Насибова и Коляденко завершался поражениями в финалах. Тем не менее, это не умаляет достижения. Их путь был непростым, но ярким.
Финальная схватка Парвиза Насибова:
Завершили "серебряную программу" гребцы в каноэ. От Лузан ожидали медаль накануне игр и она смогла ее получить в паре с Анастасией Рыбачок на каноэ. Ну а впереди снова оказались китаянки.
Заплыв Лузан и Рыбачок на "серебро":
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БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ
- Ольга Харлан (фехтование на саблях)
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту)
- Михаил Кохан (метание молота)
- Жан Беленюк (греко-римская борьба, до 87 килограммов)
Перед командным "золотом" Ольга Харлан смогла получить медаль в индивидуальном соревновании. При этом украинка в напряженной борьбе попала в поединок за третье место и уступала там кореянке 4:10.
Как Харлан взяла бронзовую награду в индивидуальном разряде:
Но невероятный камбэк (11 из 15-ти очков) позволил Ольге таки вырвать "бронзу" из рук соперницы. Удачным получился для Украины день 4 августа, когда, кроме "золота" Магучих, Украина получила еще две бронзовые награды в легкой атлетике.
В том же соревновании по прыжкам в высоту третье место разделила Ирина Геращенко с австралийкой Элеанор Паттерсон. Обе без ошибок преодолели 1,95 метра, но выше запрыгнуть не смогли.
Прыжки Магучих и Геращенко в финале прыжков в высоту:
Приятно удивил и Михаил Кохан, который забросил молот почти на 80 метров и занял третье место. При этом до второго ему не хватило около полуметра. Последняя "бронза" покорилась Украине в греко-римской борьбе.
Олимпийский чемпион-2020 Жан Беленюк имел все шансы выйти даже в финал, но по правилу последнего балла проиграл сопернику из Ирана. Впрочем, в схватке за третье место борец переиграл поляка и на мажорной ноте с танцами завершил карьеру.
Как Беленюк прощался со спортом: