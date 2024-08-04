У Парижі продовжуються Олімпійські ігри-2024. Черговий ігровий день приніс Україні довгоочікувану золоту медаль у фехтуванні.

До теми Перше "золото" на Олімпійських іграх-2024: Україна на чолі з Харлан виграла змагання фехтування

Реакція Харлан

Наша жіноча збірна стала чемпіонкою у командній шаблі, перегравши у фіналі Південну Корею з рахунком 45:42. Головною зіркою України стала Ольга Харлан, яка раніше брала бронзу в індивідуальному змаганні. Спортсменка була на сьомому небі від щастя після успіху.

Я дуже хочу подякувати дівчатам, через що ми проходили за ці 2,5 роки. Це найсильніші, найдобріші, найкласніші дівчата, яких я знаю у своєму житті. Цього б не сталося, якби вони не вірили у мене сьогодні. Останній бій, я повертаюся і бачу, як вони на мене дивляться. Це щось неймовірне, це велика команда! Кожна з нас жертвувала чимось. Кожна з нас має родину, хто зараз в Україні. Фінал дійсно видався дуже важким та дуже цікавим. Завжди цікаво і круто фехтувати проти дівчат з корейської збірної. Я захоплююся ними. Я щаслива, що подіум зайняли Японія, Корея та Україна,

– розповіла Харлан.

Разом із Ольгою у чемпіонській команді виступали Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова. При цьому Харлан здобула золото у командній шаблі вдруге у кар'єрі після успіху у 2008-му.

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Подяка ЗСУ

Втім ця перемога була для українок особливою, адже це перше олімпійське золото України під час повномасштабної війни. Харлан згадала про свою Батьківщину та воїнів, які захищають Україну від терористів.

Ми підняли вище український прапор, співали гімн. Ця медаль – для наших захисників і захисниць. Вдячні нашим родинам за підтримку. Ми шоковані. Цей період дуже важкий, тому що коли твою країну бомблять кожного дня, вбивають людей, дітей, спортсменів, руйнують інфраструктуру, і при цьому твоя родина там… Це, звісно, дуже важко. Але за ці два з половиною роки ми навчилися боротися проти своїх емоцій і знати, що зараз наші хлопці та дівчата, які нас захищають на передовій, вони віддають все своє життя. Їм важко, тому вони всі нас дуже сильно мотивували. І ми просто не могли зупинитися, навіть коли важко,

– зазначила Ольга.

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Нагадаємо, що це третя медаль для України на Олімпійських іграх-2024. Раніше та ж Харлан виграла бронзову нагороду в індивідуальній шаблі, а Сергій Куліш здобув срібло у стрільбі з гвинтівки.