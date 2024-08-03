Українська команда у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової принесла перше "золото" Ігор у Парижі для нашої країни. Дівчата тріумфували у змаганнях із командної шаблі, повідомляє 24 Канал.

До теми Перше "золото" на Олімпійських іграх-2024: Україна на чолі з Харлан виграла змагання фехтування

Харлан переписує історію українського спорту

Наші шаблістки у напруженому фіналі були сильнішими за суперниць із Південної Кореї – 45:42.

Для Харлан це олімпійське "золото" є другим у кар'єрі. Востаннє на першу сходинку Ігор Ольга підіймалась ще на своїй дебютній Олімпіаді у житті – у Пекіні (2008).

Загалом це вже шоста медаль Олімпійських ігор для української легенди спорту. До цього Ольга здобувала "срібло" Пекіна (2008) та одразу три "бронзи" (2012, 2016 та 2024).

За кількістю нагород на Олімпійських іграх Харлан переплюнула зрадницю України плавчиню Яну Клочкову, у якої п'ять медалей Олімпіади. Спершу Ольга зрівнялась за кількістю нагород, але тепер стала абсолютною рекордсменкою. І сталось це все на одних Іграх у Парижі.