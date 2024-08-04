В Париже продолжаются Олимпийские игры-2024. Очередной игровой день принес Украине долгожданную золотую медаль в фехтовании.

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Реакция Харлан

Наша женская сборная стала чемпионкой в командной сабле, переиграв в финале Южную Корею со счетом 45:42. Главной звездой Украины стала Ольга Харлан, которая ранее брала бронзу в индивидуальном соревновании. Спортсменка была на седьмом небе от счастья после успеха.

Я очень хочу поблагодарить девушек, через что мы проходили за эти 2,5 года. Это самые сильные, самые добрые, самые классные девушки, которых я знаю в своей жизни. Этого бы не произошло, если бы они не верили в меня сегодня. Последний бой, я возвращаюсь и вижу, как они на меня смотрят. Это что-то невероятное, это большая команда! Каждая из нас жертвовала чем-то. Каждая из нас имеет семью, кто сейчас в Украине. Финал действительно выдался очень тяжелым и очень интересным. Всегда интересно и круто фехтовать против девушек из корейской сборной. Я восхищаюсь ими. Я счастлива, что подиум заняли Япония, Корея и Украина,

– рассказала Харлан.

Вместе с Ольгой в чемпионской команде выступали Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова. При этом Харлан завоевала золото в командной сабле второй раз в карьере после успеха в 2008-м.

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Благодарность ВСУ

Впрочем, эта победа была для украинок особенной, ведь это первое олимпийское золото Украины во время полномасштабной войны. Харлан вспомнила о своей Родине и воинах, которые защищают Украину от террористов.

Мы подняли выше украинский флаг, пели гимн. Эта медаль – для наших защитников и защитниц. Благодарны нашим семьям за поддержку. Мы шокированы. Этот период очень тяжелый, потому что когда твою страну бомбят каждый день, убивают людей, детей, спортсменов, разрушают инфраструктуру, и при этом твоя семья там... Это, конечно, очень тяжело. Но за эти два с половиной года мы научились бороться против своих эмоций и знать, что сейчас наши ребята и девушки, которые нас защищают на передовой, они отдают всю свою жизнь. Им тяжело, поэтому они все нас очень сильно мотивировали. И мы просто не могли остановиться, даже когда трудно,

– отметила Ольга.

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Напомним, что это третья медаль для Украины на Олимпийских играх-2024. Ранее та же Харлан выиграла бронзовую награду в индивидуальной сабле, а Сергей Кулиш получил серебро в стрельбе из винтовки.