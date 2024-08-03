На Олімпійських іграх-2024 завершився восьмий ігровий день. Серед змагань суботи був у тому числі жіночий турнір з фехтування у командній шаблі, пише 24 Канал.

До теми Перше "золото" на Олімпійських іграх-2024: Україна на чолі з Харлан виграла змагання фехтування

Круті емоції

Це змагання принесло Україні першу золоту медаль на Олімпіаді у Парижі. Наша команда велику частину вирішального матчу програвала Південній Кореї, але на фініші змогла вирвати перемогу завдяки Ользі Харлан.

Окрім неї, у складі чемпіонської команди були Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова. Після виграного фіналу дівчата отримали медалі на церемонії нагородження, а також разом емоційно заспівали гімн України.

Відео церемонії нагородження:

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Нагадаємо, що це лише третя медаль для України на Іграх-2024. Раніше бронзу в індивідуальній шаблі здобула та ж Ольга Харлан, а срібло підкорилось Сергію Кулішу у стрільбі з гвинтівки.

До слова, успіх у командній шаблі зробив Ольгу Харлан найтитулованішою українкою в історії Олімпійських ігор. Фехтувальниця тепер має шість медалей, що дозволило їй обійти плавчиню Яну Клочкову.