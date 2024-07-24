Збірна України з футболу U-23 зіграє на дебютних для себе Олімпійських іграх. Команда Руслана Ротаня змогла потрапити на турнір завдяки виходу у півфінал молодіжного Євро-2023.

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Склад збірної України

За правилами олімпійського турніру, тренер може внести у заявку 18 гравців, з яких 15 мають бути віком до 23 років. Ще троє можуть не підпадати під вікове обмеження. Також чотирьох футболістів можна внести у резервний список на випадок травм когось із основного.

На жаль, олімпійський турнір не проходить в дати ФІФА, тому клуби мають право не відпускати своїх футболістів на ці змагання. Через це Ротань не зміг викликати Трубіна, Мудрика, Судакова, Бражка, Бондаренка, Ваната, Забарного тощо. Втім Руслану Петровичу таки вдалось зібрати непогану заявку.

ВОРОТАРІ Кіріл Фесюн (Шахтар)

Георгій Єрмаков (Олександрія)

Яків Кінарейкін (Дніпро-1) * ЗАХИСНИКИ Олексій Сич (Рух)

Максим Таловєров (ЛАСК)

Арсеній Батагов (Зоря)

Володимир Салюк (Чорноморець)

Ілля Крупський (Ворскла)

Олександр Мартинюк (Олександрія)

Євген Павлюк (Ворскла) * ПІВЗАХИСНИКИ Валентин Рубчинський (Динамо)

Олег Очеретько (Шахтар)

Микола Михайленко (Динамо)

Дмитро Криськів (Шахтар)

Максим Брагару (Динамо)

Максим Хлань (Лехія)

Владислав Велетень (Колос)

Олег Федор (Рух)

Кирило Сігєєв (Шахтар) * НАПАДНИКИ Данило Сікан (Шахтар)

Ігор Краснопір (Рух)

Артем Шулянський (Олександрія) *

* – гравці з резервного списку

Суперники та формат

Україна на Олімпійських іграх-2024 потрапила в групу В, де нашими суперниками стануть Аргентина, Марокко та Ірак. Перші вважаються одними із фаворитів усього футбольного турніру.

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Також високо оцінюється і збірна Марокко, якій вдалось залучити зірку ПСЖ Ашрафа Хакімі. А ось Ірак за кадровим підбором є найслабшою командою турніру.

В 1/4 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. В разі успіху Україна гратиме проти першого чи другого місця в групі А, де зібрались Франція, США, Нова Зеландія та Гвінея.

Турнірне становище групи В

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Аргентина 0 0 0 0-0 0 2 Марокко 0 0 0 0-0 0 3 Ірак 0 0 0 0-0 0 4 Україна 0 0 0 0-0 0

Календар матчів:

24 липня, 16:00. Аргентина – Марокко

24 липня, 20:00. Ірак – Україна

27 липня, 16:00. Аргентина – Ірак

27 липня, 18:00. Україна – Марокко

30 липня, 18:00. Україна – Аргентина

30 липня, 18:00. Марокко – Ірак

Фінал відбудеться 9 серпня у Парижі на стадіоні "Парк-де-Пренс". Нагадаємо, що чинним чемпіоном олімпійського турніру є збірна Бразилії, яка у 2021-му в фіналі здолала Іспанію. Втім південноамериканці на Олімпіаду-2024 не змогли кваліфікуватися.