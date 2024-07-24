Сборная Украины по футболу U-23 сыграет на дебютных для себя Олимпийских играх. Команда Руслана Ротаня смогла попасть на турнир благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023.
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Состав сборной Украины
По правилам олимпийского турнира, тренер может внести в заявку 18 игроков, из которых 15 должны быть в возрасте до 23 лет. Еще трое могут не подпадать под возрастное ограничение. Также четырех футболистов можно внести в резервный список на случай травм кого-то из основного.
К сожалению, олимпийский турнир не проходит в даты ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать своих футболистов на эти соревнования. Поэтому Ротань не смог вызвать Трубина, Мудрика, Судакова, Бражко, Бондаренко, Ваната, Забарного и тому подобное. Впрочем, Руслану Петровичу таки удалось собрать неплохую заявку.
|ВРАТАРИ
|Кирилл Фесюн (Шахтер)
Георгий Ермаков (Александрия)
Яков Кинарейкин (Днепр-1) *
|ЗАЩИТНИКИ
|Алексей Сыч (Рух)
Максим Таловеров (ЛАСК)
Арсений Батагов (Заря)
Владимир Салюк (Черноморец)
Илья Крупский (Ворскла)
Александр Мартынюк (Александрия)
Евгений Павлюк (Ворскла)*
|ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|Валентин Рубчинский (Динамо)
Олег Очеретько (Шахтер)
Николай Михайленко (Динамо)
Дмитрий Крыськив (Шахтер)
Максим Брагару (Динамо)
Максим Хлань (Лехия)
Владислав Великан (Колос)
Олег Федор (Рух)
Кирилл Сигеев (Шахтер)*
|НАПАДЧИКИ
|Даниил Сикан (Шахтер)
Игорь Краснопир (Рух)
Артем Шулянский (Александрия)*
* – игроки из резервного списка
Соперники и формат
Украина на Олимпийских играх-2024 попала в группу В, где нашими соперниками станут Аргентина, Марокко и Ирак. Первые считаются одними из фаворитов всего футбольного турнира.
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Также высоко оценивается и сборная Марокко, которой удалось привлечь звезду ПСЖ Ашрафа Хакими. А вот Ирак по кадровому подбору является самой слабой командой турнира.
В 1/4 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы. В случае успеха Украина будет играть против первого или второго места в группе А, где собрались Франция, США, Новая Зеландия и Гвинея.
Турнирное положение группы В
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Аргентина
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|Ирак
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|Украина
|0
|0
|0
|0-0
|0
Календарь матчей:
24 июля, 16:00. Аргентина – Марокко
24 июля, 20:00. Ирак – Украина
27 июля, 16:00. Аргентина – Ирак
27 июля, 18:00. Украина – Марокко
30 июля, 18:00. Украина – Аргентина
30 июля, 18:00. Марокко – Ирак
Финал состоится 9 августа в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс". Напомним, что действующим чемпионом олимпийского турнира является сборная Бразилии, которая в 2021-м в финале одолела Испанию. Впрочем южноамериканцы на Олимпиаду-2024 не смогли квалифицироваться.