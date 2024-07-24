Сборная Украины по футболу U-23 сыграет на дебютных для себя Олимпийских играх. Команда Руслана Ротаня смогла попасть на турнир благодаря выходу в полуфинал молодежного Евро-2023.

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Состав сборной Украины

По правилам олимпийского турнира, тренер может внести в заявку 18 игроков, из которых 15 должны быть в возрасте до 23 лет. Еще трое могут не подпадать под возрастное ограничение. Также четырех футболистов можно внести в резервный список на случай травм кого-то из основного.

К сожалению, олимпийский турнир не проходит в даты ФИФА, поэтому клубы имеют право не отпускать своих футболистов на эти соревнования. Поэтому Ротань не смог вызвать Трубина, Мудрика, Судакова, Бражко, Бондаренко, Ваната, Забарного и тому подобное. Впрочем, Руслану Петровичу таки удалось собрать неплохую заявку.

ВРАТАРИ Кирилл Фесюн (Шахтер)

Георгий Ермаков (Александрия)

Яков Кинарейкин (Днепр-1) * ЗАЩИТНИКИ Алексей Сыч (Рух)

Максим Таловеров (ЛАСК)

Арсений Батагов (Заря)

Владимир Салюк (Черноморец)

Илья Крупский (Ворскла)

Александр Мартынюк (Александрия)

Евгений Павлюк (Ворскла)* ПОЛУЗАЩИТНИКИ Валентин Рубчинский (Динамо)

Олег Очеретько (Шахтер)

Николай Михайленко (Динамо)

Дмитрий Крыськив (Шахтер)

Максим Брагару (Динамо)

Максим Хлань (Лехия)

Владислав Великан (Колос)

Олег Федор (Рух)

Кирилл Сигеев (Шахтер)* НАПАДЧИКИ Даниил Сикан (Шахтер)

Игорь Краснопир (Рух)

Артем Шулянский (Александрия)*

* – игроки из резервного списка

Соперники и формат

Украина на Олимпийских играх-2024 попала в группу В, где нашими соперниками станут Аргентина, Марокко и Ирак. Первые считаются одними из фаворитов всего футбольного турнира.

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Также высоко оценивается и сборная Марокко, которой удалось привлечь звезду ПСЖ Ашрафа Хакими. А вот Ирак по кадровому подбору является самой слабой командой турнира.

В 1/4 финала выйдут по две лучшие команды из каждой группы. В случае успеха Украина будет играть против первого или второго места в группе А, где собрались Франция, США, Новая Зеландия и Гвинея.

Турнирное положение группы В

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Аргентина 0 0 0 0-0 0 2 Марокко 0 0 0 0-0 0 3 Ирак 0 0 0 0-0 0 4 Украина 0 0 0 0-0 0

Календарь матчей:

24 июля, 16:00. Аргентина – Марокко

24 июля, 20:00. Ирак – Украина

27 июля, 16:00. Аргентина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина

30 июля, 18:00. Марокко – Ирак

Финал состоится 9 августа в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс". Напомним, что действующим чемпионом олимпийского турнира является сборная Бразилии, которая в 2021-м в финале одолела Испанию. Впрочем южноамериканцы на Олимпиаду-2024 не смогли квалифицироваться.