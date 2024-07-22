У п'ятницю, 26 липня, в Парижі стартують вже 33-ті літні Олімпійські ігри. Змагання зберуть найкращих атлетів з усього світу. 24 Канал розповідає основну інформацію про Олімпіаду-2024.

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Де та коли пройдуть Ігри

У 2017 році Міжнародний олімпійський комітет визначив столицю Франції як організатора Олімпіади-2024. Конкуренції у Парижа майже не було. Свої заявки подавали Гамбург, Рим та Будапешт, але ще до початку виборчого процесу ці міста зняли свої кандидатури.

Єдиним конкурентом вважався Лос-Анджелес. Проте МОК вирішив задовольнити всі сторони та віддав американському місту Ігри-2028. У свою чергу Олімпіада-2024 пройде в Парижі та передмісті столиці з 26 липня по 11 серпня.

Для Франції та Парижу це вже треті літні Олімпійські ігри в історії. Раніше столиця найбільшої країни ЄС приймала Олімпіаду у 1900 та 1924 роках. Крім того, французи тричі господарювали на зимових Олімпіадах – у 1924 (Шамоні), 1968 (Гренобль) та 1992 (Альбервіль) роках

На організацію Ігор було виділено близько 9 мільярдів євро. Це не є рекордом, адже через пандемію коронавірусу Олімпіада-2020 у Токіо вилилась у більше ніж 15 мільярдів.

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Види спорту на Іграх-2024

На Олімпіаді у Парижі буде розіграно 329 комплектів нагород. Програма змагань включатиме 32 види спорту:

футбол

баскетбол

баскетбол 3х3

волейбол

волейбол пляжний

гандбол

теніс

настільний теніс

гольф

хокей на траві

регбі-7 плавання

стрибки у воду

синхронне плавання

водне поло

академічна гребля

гребля на байдарках та каное

парусний спорт

серфінг Велоспорт: ВМХ

ВМХ-фрістайл

маунтінбайк

трекові гонки

шосейні гонки Стрільба: кульова

стендова

з лука Кінний спорт: виїздка

конкур

триборство легка атлетика

важка атлетика

художня гімнастика

спортивна гімнастика

стрибки на батуті бокс

дзюдо

вільна боротьба

греко-римська боротьба

тхеквондо

сучасне п'ятиборство бадмінтон

фехтування

тріатлон

скейтбординг

спортивне скелелазіння

брейк-данс

Країни та учасники

На турнір приїдуть майже 11 тисяч спортсменів. Якщо бути точним, то 10 714 атлетів з 206 країн світу. МОК не запросив на Олімпійські ігри Росію та Білорусь через повномасштабну війну в Україні.

Втім представники цих країн зможуть бути присутніми на Іграх в якості нейтральних спортсменів. Для цього їм необхідно пройти перевірку та довести непідтримку війни в Україні, а також непричетність до військових структур.

Очікується, що таких "нейтралів" буде 31 спортсмен. Найбільше ж атлетів відправили США та Франція – 592 та 573 відповідно. Також більше 400 спортсменів матимуть Австралія, Німеччина та Італія.

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Представництво України

Україна ж відправила на Олімпіаду 140 спортсменів, що є 20-им показником з усіх країн світу. На жаль, це антирекорд за кількістю українських атлетів на ОІ, але варто також робити поправку на воєнний стан.

Наша країна буде представлена у 23-х видах спорту. Серед них буде і футбол, для України виступ у чоловічому олімпійському турнірі стане дебютним в історії.

Всі українські спортсмени на Олімпіаді-2024:

Бадмінтон: Поліна Бугрова

Поліна Бугрова Бокс: Айдер Абдураїмов, Дмитро Ловчинський, Олександр Хижняк

Айдер Абдураїмов, Дмитро Ловчинський, Олександр Хижняк Боротьба: Аліна Грушина, Юрій Ідзінський, Ірина Коляденко, Оксана Лівач, Василь Михайлов, Муразі Мчедлідзе, Тетяна Сова (вільна боротьба), Жан Беленюк, Парвіз Насібов (греко-римська)

Аліна Грушина, Юрій Ідзінський, Ірина Коляденко, Оксана Лівач, Василь Михайлов, Муразі Мчедлідзе, Тетяна Сова (вільна боротьба), Жан Беленюк, Парвіз Насібов (греко-римська) Брейкінг: Катерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнєцов

Катерина Павленко, Анна Пономаренко, Олег Кузнєцов Важка атлетика: Каміла Конотоп

Каміла Конотоп Велосипедний спорт: Яна Беломоїна, Юлія Бірюкова, Олександр Гудима, Анатолій Будяк

Яна Беломоїна, Юлія Бірюкова, Олександр Гудима, Анатолій Будяк Веслувальний слалом: Вікторія Ус

Вікторія Ус Академічне веслування: Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Станіслав Ковальов, Анастасія Коженкова, Ігор Хмара

Дарина Верхогляд, Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Станіслав Ковальов, Анастасія Коженкова, Ігор Хмара Веслування на байдарках і каное: Павло Алтухов, Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Марія Повх, Анастасія Рибачок, Іван Семикін, Ігор Трунов

Павло Алтухов, Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Людмила Лузан, Марія Повх, Анастасія Рибачок, Іван Семикін, Ігор Трунов Спортивна гімнастика: Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Анна Лащевська, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний

Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Анна Лащевська, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Назар Чепурний Художня гімнастика: Діана Баєва, Марія Височанська, Аліна Мельник, Таїсія Онофрійчук, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна

Діана Баєва, Марія Височанська, Аліна Мельник, Таїсія Онофрійчук, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна Дзюдо: Дар’я Білодід, Христина Гоман, Єлизавета Литвиненко, Дільшот Халматов, Богдан Ядов

Дар’я Білодід, Христина Гоман, Єлизавета Литвиненко, Дільшот Халматов, Богдан Ядов Легка атлетика: Іван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Віталій Бутрим, Ірина Геращенко, Ігор Главан, Данило Даниленко, Олег Дорощук, Ірина Климець, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михайло Кохан, Владислав Лавський, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Тетяна Мельник, Людмила Оляновська, Олександр Погорілко, Андрій Проценко, Анна Рижикова, Марія Сахарук, Олена Собчук, Вікторія Ткачук, Артур Фельфнер, Ганна Шевчук, Мар’яна Шостак

Іван Банзерук, Марина Бех-Романчук, Віталій Бутрим, Ірина Геращенко, Ігор Главан, Данило Даниленко, Олег Дорощук, Ірина Климець, Роман Кокошко, Ольга Корсун, Михайло Кохан, Владислав Лавський, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Тетяна Мельник, Людмила Оляновська, Олександр Погорілко, Андрій Проценко, Анна Рижикова, Марія Сахарук, Олена Собчук, Вікторія Ткачук, Артур Фельфнер, Ганна Шевчук, Мар’яна Шостак Плавання: Владислав Бухов, Олександр Желтяков, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ніка Шарафутдінова

Владислав Бухов, Олександр Желтяков, Денис Кесіль, Михайло Романчук, Ніка Шарафутдінова Синхронне плавання: Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва

Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва Скелелазіння: Ярослав Ткач, Євгенія Казбекова

Ярослав Ткач, Євгенія Казбекова Стрибки у воду: Ксенія Байло, Кіріл Болюх, Марк Гриценко, Вікторія Кесарь, Олег Колодій, Данило Коновалов, Софія Лискун, Анна Письменська, Олексій Середа

Ксенія Байло, Кіріл Болюх, Марк Гриценко, Вікторія Кесарь, Олег Колодій, Данило Коновалов, Софія Лискун, Анна Письменська, Олексій Середа Стрільба з лука: Вероніка Марченко, Михайло Усач

Вероніка Марченко, Михайло Усач Кульова стрільба: Віктор Баньків, Максим Городинець, Павло Коростильов, Олена Костевич, Сергій Куліш

Віктор Баньків, Максим Городинець, Павло Коростильов, Олена Костевич, Сергій Куліш Стендова стрільба: Ірина Маловічко

Ірина Маловічко Сучасне п’ятиборство: Олександр Товкай, Владислав Чекан, Валерія Перемикіна

Олександр Товкай, Владислав Чекан, Валерія Перемикіна Теніс: Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська

Ангеліна Калініна, Людмила Кіченок, Надія Кіченок, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська Настільний теніс: Соломія Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцька

Соломія Братейко, Ярослав Жмуденко, Маргарита Песоцька Фехтування: Джоан Фейбі Бежура, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Олена Кривицька, Ольга Харлан, Влада Харькова

Футбол: Арсеній Батагов, Максим Брагару, Владислав Велетень, Георгій Єрмаков, Дмитро Криськів, Ілля Крупський, Ігор Краснопір, Олександр Мартинюк, Микола Михайленко, Олег Очеретько, Валентин Рубчинський, Володимир Салюк, Данило Сікан, Олексій Сич, Максим Таловєров, Олег Федор, Кіріл Фесюн, Максим Хлань

Символи Олімпійських ігор-2024

На логотипі Олімпіади зображений олімпійський вогонь всередині золотої медалі. Також знайшлось місце для губів символу Французької республіки Маріанни. Вони є даниною поваги жінкам, які вперше виступили на Іграх у 1900 році як раз у Парижі.



Логотип Олімпійських ігор-2024 / Фото Los Angeles Times

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У свою чергу талісманом Олімпійських ігор-2024 стали фрігійський капелюх на ім'я Фрігі. Він також є яскравим символом Французької Республіки та має значення свободи для французів.



Як виглядає маскот Ігор-2024 / Фото Getty Images

Крім того, на початку 2024 року МОК представив медалі, якими будуть нагороджуватися призери Олімпіади. Всі вони матимуть в собі метал (золото, срібло чи бронзу), який колись був частиною символу Франції Ейфелевої вежі.

Відео представлення медалей ОІ-2024:

Де дивитись Олімпіаду-2024