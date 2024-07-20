Вже за тиждень, 26 липня, у Франції стартують чергові літні Олімпійські ігри. А за два дні до цього, 24 числа, розпочнеться футбольний олімпійський турнір серед чоловіків, пише 24 Канал.

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Дебют України

У змаганнях візьме участь 16 збірних з усього світу у віковій категорії до 23 років. При цьому кожна команда може заявити до трьох футболістів поза цим обмеженням.

Вперше в історії Україна зіграє на олімпійському футбольному турнірі. Це стало можливим завдяки виходу молодіжної збірної у півфінал Євро U21 у 2023 році.

Група команді Руслана Ротаня дісталась досить бойова. В рамках групи В Україна гратиме проти Аргентини, Марокко та Іраку. Календар матчів наступний:

24 липня, 20:00 . Ірак – Україна

. Ірак – Україна 27 липня, 18:00 . Україна – Марокко

. Україна – Марокко 30 липня, 18:00. Україна – Аргентина

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Букмекери називають Аргентину головним фаворитом групи В. Її перемога у квартеті з подальшим проходом у плей-оф оцінюється лише у 1,45. А ось на Україну чекає важка та майже рівна боротьба за друге місце із Марокко.

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Команда Ротаня має трошки кращі шанси на перше місце – 4,00 проти 4,50 на африканців. У свою чергу Ірак вважається відвертим аутсайдером квартету. Коефіцієнт на перемогу азійців у групі становить аж 39,00.

При цьому аргентинці є одними із трьох головних фаворитів усього турніру. Головними конкурентами "альбіселесте" вважаються Франція та Іспанія.

Що цікаво, шанси Марокко на золото значно вищі ніж у України, хоча у групі коефіцієнт на успіх "синьо-жовтих" нижчий. Команда Ротаня вважається лише восьмим по силі претендентом на золото.

Котирування на золоті медалі олімпійського турніру:

Франція – 3,20

Аргентина – 3,50

Іспанія – 3,50

Марокко – 10,00

Парагвай – 20,00

США – 22,00

Єгипет – 22,00

Україна – 24,00

Японія – 32,00

Малі – 32,00

Ізраїль – 40,00

Гвінея – 50,00

Узбекистан – 60,00

Ірак – 100,00

Нова Зеландія – 110,00

Домініканська Республіка – 150,00

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