Вже за тиждень, 26 липня, у Франції стартують чергові літні Олімпійські ігри. А за два дні до цього, 24 числа, розпочнеться футбольний олімпійський турнір серед чоловіків, пише 24 Канал.

До теми Дві відбитих пенальті новачка Шахтаря: Україна втратила перемогу в останній грі перед Олімпіадою

Дебют України

У змаганнях візьме участь 16 збірних з усього світу у віковій категорії до 23 років. При цьому кожна команда може заявити до трьох футболістів поза цим обмеженням.

Вперше в історії Україна зіграє на олімпійському футбольному турнірі. Це стало можливим завдяки виходу молодіжної збірної у півфінал Євро U21 у 2023 році.

Група команді Руслана Ротаня дісталась досить бойова. В рамках групи В Україна гратиме проти Аргентини, Марокко та Іраку. Календар матчів наступний:

  • 24 липня, 20:00. Ірак – Україна
  • 27 липня, 18:00. Україна – Марокко
  • 30 липня, 18:00. Україна – Аргентина

Прогноз Favbet

Букмекери називають Аргентину головним фаворитом групи В. Її перемога у квартеті з подальшим проходом у плей-оф оцінюється лише у 1,45. А ось на Україну чекає важка та майже рівна боротьба за друге місце із Марокко.

Читайте також Олімпіада-2024: де в Україні безкоштовно дивитися змагання у Парижі

Команда Ротаня має трошки кращі шанси на перше місце – 4,00 проти 4,50 на африканців. У свою чергу Ірак вважається відвертим аутсайдером квартету. Коефіцієнт на перемогу азійців у групі становить аж 39,00.

При цьому аргентинці є одними із трьох головних фаворитів усього турніру. Головними конкурентами "альбіселесте" вважаються Франція та Іспанія.

Що цікаво, шанси Марокко на золото значно вищі ніж у України, хоча у групі коефіцієнт на успіх "синьо-жовтих" нижчий. Команда Ротаня вважається лише восьмим по силі претендентом на золото.

Котирування на золоті медалі олімпійського турніру:

  • Франція – 3,20
  • Аргентина – 3,50
  • Іспанія – 3,50
  • Марокко – 10,00
  • Парагвай – 20,00
  • США – 22,00
  • Єгипет – 22,00
  • Україна – 24,00
  • Японія – 32,00
  • Малі – 32,00
  • Ізраїль – 40,00
  • Гвінея – 50,00
  • Узбекистан – 60,00
  • Ірак – 100,00
  • Нова Зеландія – 110,00
  • Домініканська Республіка – 150,00