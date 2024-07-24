Ірак U-23 – Україна U-23 2:1

Гол: Хуссейн, 58 (пен), Джассім, 75 – Рубчинський, 53

Україна вперше у своїй історії потрапила на олімпійський футбольний турнір. Тож дебютний поєдинок "синьо-жовтих" очікувався з хвилюванням, пише 24 Канал.

До теми Збірна України з футболу на Олімпійських іграх: результати, календар матчів та турнірна таблиця

Історичний гол та нелогічний пенальті

Головний тренер України U-23 Руслан Ротань не зміг запросити до команди найсильніших гравців. Втім, навіть з таким кадровим потенціалом "синьо-жовті" повинні боротися за вихід з групи.

У першому таймі українці володіли ініціативою. Вони більше контролювали м'яч та частіше загрожували воротам суперника.

Вже 13-й хвилині Михайленко міг відкривати рахунок, але голкіпер іракців впорався з ударом хавбека. "Синьо-жовті" продовжували тиск на ворота.

Гарні нагоди змінити нулі на табло змарнували Хлань та Крупський. Тож все ж команди пішли на перерву без забитих м'ячів.

На початку другого тайму підопічні Ротаня досягли свого. Криськів виконав подачу зі штрафного на голову Батагова. Голкіпер відбив удар захисника, але на добиванні першим був Рубчинський.

Збірна Іраку швидко відновила паритет. Таловєров доторкнувся до спини суперника, який картинно впав у штрафному майданчику. Суддя без роздумів вказав на позначку. Айман Хуссейн впевнено реалізував пенальті – 1:1.

Відео голів

Після пропущеного голу українці ніяк не могли налагодити гру. Ротань спробував оживити гру замінами.

На 75-й хвилині Ірак вийшов вперед. Алі Джассім завершив індивідуальний прохід влучним ударом.

У компенсований час м'яч побував у воротах Іраку. Однак суддя скасував гол, оскільки перед цим кулястий вийшов за лінію.

Фінальний свисток зафіксував поразку України з рахунком 1:2. "Синьо-жовті" ускладнили собі турнірне завдання, адже в наступних турах доведеться грати із сильнішими суперниками.

Нагадаємо, що в іншому матчі групи В Марокко сенсаційно обіграло Аргентину з рахунком 2:1. Матч завершився грандіозним скандалом через скасований та дограванням через дві хвилини.