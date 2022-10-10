Україна написала лист до МОК через нахабні дії Міжнародної асоціація боксу щодо росіян

Українська влада висловила своє невдоволення намаганням повернути російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях. Найбільш активно це намагаються зробити в Міжнародній асоціації боксу.

Міжнародна асоціація боксу (IBA) скасувала санкції проти російських та білоруських спортсменів. Боксери цих країн зможуть вийти на ринг під своїм прапором. Раніше вони могли виступити у статусі нейтрального атлета. Там заявили, що "політика не повинна впливати на спорт, тому для всіх спортсменів повинні бути створені рівні умови".

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Варто відзначити, що президентом Міжнародної асоціації боксу є росіянин Умар Кремльов. А головним спонсором IBA – російський "Газпром". Тож Кремльов закликав й інші спортивні федерації допустити росіян до міжнародних змагань.

"Це кричуща новина для нас всіх, вона не сприймається для нас і для всього світу, адже ми з першого дня працюємо для того аби ми не бачили російських та білоруських спортсменів на змаганнях. Я вже не перший раз кажу, що в тих федераціях, де є функціонери росіяни, вони роблять все аби їх спортсмени повертались до виступів. І от в ІВА президент – росіянин. Ми розуміємо, що вони проштовхують своїх спортсменів на міжнародну арену", – заявив з цього приводу міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Українська влада вже відреагувала на такі заклики зі сторони IBA.

"Написали листа в Міжнародний олімпійський комітет, аби вони відреагували на те, що робить Міжнародна асоціація боксу. Президент Федерації боксу України теж написав листа в ІВА, наші відомі боксери звернулись до світової спільноти, щоб такого не відбувалось", – розповів Вадим Гутцайт.