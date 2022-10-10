Международная ассоциация бокса (IBA) отменила санкции против российских и белорусских спортсменов. Боксеры этих стран смогут выйти на ринг под своим флагом. Раньше они могли выступить в статусе нейтрального атлета. Там заявили, что "политика не должна влиять на спорт, потому для всех спортсменов должны быть созданы равные условия".

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Следует отметить, что президентом Международной ассоциации бокса является россиянин Умар Кремлев. А главным спонсором IBA – российский "Газпром". Поэтому Кремлев призвал и другие спортивные федерации допустить россиян к международным соревнованиям.

"Это вопиющая новость для нас всех, она не воспринимается для нас и для всего мира, ведь мы с первого дня работаем для того, чтобы мы не видели российских и белорусских спортсменов на соревнованиях. Я уже не первый раз говорю, что в тех федерациях, где есть функционеры россияне, они делают все, чтобы их спортсмены возвращались к выступлениям. И вот в ИВА президент – россиянин. Мы понимаем, что они проталкивают своих спортсменов на международную арену", – заявил по этому поводу министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Украинские власти уже отреагировали на такие призывы со стороны IBA.

"Написали письмо в Международный олимпийский комитет, чтобы они отреагировали на то, что делает Международная ассоциация бокса. Президент Федерации бокса Украины тоже написал письмо в IBA, наши известные боксеры обратились в мировое сообщество, чтобы такого не происходило", – рассказал Вадим Гутцайт.