IBA скасувала обмеження на виступи спортсменів із Росії та Білорусі. Боксери цих країн зможуть вийти на ринг під своїм прапором. Раніше вони могли виступити у статусі нейтрального атлета.

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IBA виправдовує окупантів

"Рада директорів IBA проголосувала за те, щоб скасувати своє попереднє рішення та дозволити боксерам Росії та Білорусі виступати на змаганнях IBA з негайним набранням чинності. IBA переконана, що політика не повинна впливати на спорт. Тому для всіх спортсменів повинні бути створені рівні умови.

Поважаючи власну автономію як міжнародної спортивної федерації, IBA залишатиметься політично нейтральною та незалежною. IBA закликає до миру і залишається миротворцем у будь-яких конфліктах.

Крім того, IBA зобов’язана забезпечити однакове ставлення до спортсменів та офіційних осіб змагань, незалежно від їх національності та місця проживання.

Збірні Росії та Білорусі зможуть виступати під своїми прапорами, а в разі завоювання золотих медалей прозвучать державні гімни. Згідно з рішенням, технічні судді Росії та Білорусі також повернуться до змагань", – йдеться у заяві IBA.

Чому росіян не можна повертати до світового спорту

Дедалі більше інформації з'являється про те, що росіян та білорусів скоро можуть допустити до багатьох міжнародних змагань. Нещодавно очільник МОК Томас Бах заявив, що стартів зможуть повернутися тільки ті спортсмени, які виступлять проти війни та засудять дії своєї країни.

Та російські боксери не сказали й слова про російську агресію. Ба більше, Федерація боксу Росії підтримує окупацію України та навіть допомагає збирати так звану гуманітарку для жителів окупованих територій.

Нагадаємо, що президент ІВА – росіянин Умар Кремльов. Раніше він очолював ФБР.

Очільник ІВА підтримує війну Росії

У травні цього року Кремльов опублікував у своєму інстаграмі сторіс, де на задньому плані видно карту Росії. До території країни очільник IBA додав і АР Крим – окуповану територію України з 2014 року.