Росіяни не гребують нічим, щоб досягнути свого. Це стосується і спорту, де вони готові на чимало вчинків. Чого вартує лише допінговий скандал після Олімпіади-2014 в Сочі, до якого була залучена російська влада. Саме це і стало причиною відсторонення росіян від міжнародних змагань. А війна, яку Росія розпочала проти України, лише посилила санкції проти спортсменів з країни-агресорки.

Варте уваги Україна може прийняти чемпіонат світу-2030 разом з двома європейськими країнами – ЗМІ

Та все ж такі, які не проти того, щоб російські спортсмени й далі виступали на міжнародних турнірах. Правда під нейтральним прапором. Нещодавно до таких приєднався і президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, який заявив, що до турнірів можна допускати росіян, які не підтримують війну проти України. Правда він не уточнив, чи мовчання щодо війни теж вважатиметься проявом "не підтримки".

На таку заяву очільника МОК відреагував міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Схожі виступи Томаса Баха відбуваються з перших днів. Він каже, що спорт – це про об’єднання. Але всі рекомендації в дії, вони не змінилися. Тож ми не будемо "об’єднуватися" з росіянами та білорусами на спільних спортивних змаганнях", – заявив Вадим Гутцайт.

Міністр також наголосив, що останнім часом представники росії посилили тиск на спортивну спільноту. Для цього використовують усі наявні інструменти — від грошей до пропаганди.

"Звісно, ми бачимо, що вони працюють, десь підкуповують, щось роблять для того, щоб повернутися", – розповів Вадим Гутцайт.

Саме з цим він пов'язує і кількість закликів зняти або пом’якшити санкції проти Росії, які почастішали.

Ще одна причина – чимало міжнародних федерацій залишаються проросійськими або мають значне російське лоббі. Як приклад можна навести Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), якою керує росіянин Умар Кремльов. Нещодавно відбулися вибори президента IBA. І конкурента Кремльова не допустили до виборів за день до голосування. Тож росіянина обрали як єдиного кандидата. Спортивний арбітражний суд в Лозанні визнав таке рішення незаконним. Тож IBA мали відбутися ще раз вибори. Але там відмовилися це робити, залишивши на посаді Кремльова.

До теми Президент IBA Кремльов закликає допустити до змагань спортсменів з Росії та Білорусі

"Вони шукають всі шляхи, щоби повернутися на міжнародний рівень. Ми ж розуміємо, що наступний рік буде кваліфікаційним до Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Тому росіяни роблять все можливе, щоби повернутися під нейтральним прапором або під прапорами інших країн. Для нас це неприпустимо", – наголосив міністр.

Поки ж міжнародні санкції, накладені на Росію та Білорусь залишаються. І в Україні роблять, щоб вони були чинними й надалі.

"Зараз йде така спортивно-дипломатична війна. Ми працюємо далі і поки що в нас виходить: майже 8 місяців ми не бачимо росіян і білорусів на змаганнях. Для них це реальний удар. Ми цей удар тримаємо", – сказав Вадим Гутцайт.