IBA повністю скасувала санкції щодо росіян та білорусів. Вони зможуть виступати зі своєю символікою, а не в статусі нейтрального атлета.

До теми Міжнародна асоціація боксу скасувала санкції проти російських та білоруських спортсменів

Кремльов хоче повернути до світового спорту росіян

Росіянин Кремльов вважає, що його земляки страждають від санкцій, то ж він вирішив прийняти "не змішувати спорт з політикою".

"Сьогодні бокс демонструє, що він вищий за політику. Коли розпочинається спорт, закінчуються політичні ігри. І ми, боксерська сім'я, демонструємо, що ми є незалежними, ми захищаємо спортсменів. Ми повинні дати всім атлетам рівні умови, тому що для них важливо, коли грає гімн та піднімається їхній прапор, а не медалі, які їм вішають", – заявив очільник IBA.

Також росіянин звернувся до міжнародних асоціацій. Він закликає їх усунути бан проти росіян та білорусів.

Це вже вдруге. Також я закликаю всі міжнародні асоціації ухвалити таке саме рішення, бо воно правильне. Наше завдання як спортивних функціонерів захищати наших улюблених спортсменів і бути миротворцями у всьому, закликати всіх до світу. Спорт для цього і створений, щоб нести у світ добро. Тож усіх закликаю приєднатися до нас і наших рішень,

– додав Кремльов.

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