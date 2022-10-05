IBA повністю скасувала санкції щодо росіян та білорусів. Вони зможуть виступати зі своєю символікою, а не в статусі нейтрального атлета.
До теми Міжнародна асоціація боксу скасувала санкції проти російських та білоруських спортсменів
Кремльов хоче повернути до світового спорту росіян
Росіянин Кремльов вважає, що його земляки страждають від санкцій, то ж він вирішив прийняти "не змішувати спорт з політикою".
"Сьогодні бокс демонструє, що він вищий за політику. Коли розпочинається спорт, закінчуються політичні ігри. І ми, боксерська сім'я, демонструємо, що ми є незалежними, ми захищаємо спортсменів. Ми повинні дати всім атлетам рівні умови, тому що для них важливо, коли грає гімн та піднімається їхній прапор, а не медалі, які їм вішають", – заявив очільник IBA.
Також росіянин звернувся до міжнародних асоціацій. Він закликає їх усунути бан проти росіян та білорусів.
Це вже вдруге. Також я закликаю всі міжнародні асоціації ухвалити таке саме рішення, бо воно правильне. Наше завдання як спортивних функціонерів захищати наших улюблених спортсменів і бути миротворцями у всьому, закликати всіх до світу. Спорт для цього і створений, щоб нести у світ добро. Тож усіх закликаю приєднатися до нас і наших рішень,
– додав Кремльов.
Чому важливе відсторонення росіян
- От тільки російські спортсмени, на відміну від українських, можу тренуватися у своїх містах. А от для наших атлетів тренування вдома є досить небезпечними. Тим більше, що Росія зруйнувала понад 100 спортивних об'єктів.
- Дехто вже ніколи не зможе провести тренування в улюбленому комплексі вдома, бо його знищила російська армія. Та найболючішими втратами є людські життя. Через російську агресію загинули понад 130 представників українського спорту.
- До того ж більшість російських спортсменів продовжує мовчати про війну в Україні, однак великий відсоток спортсменів захоплюється своєю армією.