У фартових кольорах: у якій формі зіграє Україна матч проти Мальти

У понеділок, 19 червня, підопічні Сергія Реброва зіграють третій матч відбору Євро-2024 з командою Мальти. Суперники визначилися з кольорами форми, в яких вийдуть поле стадіону Трнави.

Формально домашній поєдинок збірна України проведе на стадіоні Антона Малатинського у словацькій Трнаві. Це буде лише друга зустріч команд за всю історію.

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Команда Сергія Реброва зіграє матч проти Мальти в тому ж комплекті форми, що і попередню зустріч з Північною Македонією (3:2). Сьогоднішній поєдинок українці проведуть в синьому комплекті форми. Воротар "синьо-жовтих" вийде у салатовій. Мальтійська збірна зіграє поєдинок у білій формі.

Комплекти форм на матч Україна – Мальта / УАФ

Нагадаємо, що збірна України провела вже два матчі кваліфікації Євро-2024. У першому поєдинку "синьо-жовті" поступилися Англії (0:2), а в другому здобули вольову перемогу (3:2). Після двох зіграних матчів українці набрали три очка та займають 4 місце в групі С. Таку ж кількість балів набрали італійці та македонці.

Матч Україна – Мальта відбудеться 19 червня 2023 року. Арбітр сповістить про початок гри о 19:00 за київським часом.