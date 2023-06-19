Формально домашний поединок сборная Украины проведет на стадионе Антона Малатинского в словацкой Трави. Это будет только вторая встреча команд за всю историю.

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Команда Сергея Реброва сыграет матч против Мальты в том же комплекте формы, что и предыдущую встречу с Северной Македонией (3:2). Сегодняшний поединок украинцы проведут в синем комплекте формы. Вратарь "сине-желтых" выйдет в салатовой. Мальтийская сборная сыграет поединок в белой форме.

Комплекты форм на матч Украина – Мальта / УАФ

Напомним, что сборная Украины провела уже два матча квалификации Евро-2024. В первом поединке "сине-желтые" уступили Англии (0:2), а во втором одержали волевую победу (3:2). После двух сыгранных матчей украинцы набрали три очка и занимают 4 место в группе С. Такое же количество баллов набрали итальянцы и македонцы.

Важно! Матч Украина - Мальта состоится 19 июня 2023 года. Арбитр известит о начале игры в 19:00 по киевскому времени.