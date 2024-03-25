Зінченко перед грою з Ісландією нагадав світу про війну та закликав допомогти Україні

У вівторок, 26 березня, збірна України з футболу зіграє вирішальний матч за вихід на Євро-2024. Суперником команди Сергія Реброва у фіналі плей-оф буде Ісландія.

Поєдинок відбудеться у Вроцлаві на стадіоні "Tarczynski Arena". Це буде п'ята очна зустріч між суперниками, наразі в історії особистих протистоянь між командами зберігається повний паритет – по одній перемозі та 2 нічиї.

Читайте також Трубін порівняв Ісландію з боснійцями та прокоментував конкуренцію з Луніним за місце у старті

Зінченко оцінив готовність до вирішального матчу

Півзахисник національної збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від майбутнього матчу та оцінив готовність команди до надважливої гри.

Підготовка проходить добре, побачимо, що ми зможемо продемонструвати на футбольному полі, бо практика – це одне, а гра – інше. Нам потрібно підтвердити свій статус, тому що я вважаю, що в нас дуже хороша команда, хороші гравці. Ми маємо показати свою найкращу гру.

Протягом підготовки ми більше сконцентровані на своїй грі. Так, ми розбирали збірну Ісландії, бачили її сильні та слабкі сторони. Побачимо, чим усе закінчиться. Ісландці люблять грати в чотири захисники, люблять діяти на контратаках. Є гравці, на яких треба звернути увагу. Але насамперед потрібно відштовхуватися від своєї гри, а там, далі, побачимо", – сказав Зінченко.

Окремо футболіст відзначив важливість присутності українських уболівальників на матчі. Він підкреслив, що з їх підтримкою на трибунах "синьо-жовтим" усе до снаги, і це той фактор, який завжди допомагає.

Україна потребує підтримки

Також Олександр Зінченко підняв найважливішу тему для України. Він закликав світ не забувати про війну й активніше допомагати країні, яка є щитом для всього континенту:

Звичайно, треба щодня говорити, що Україна потребує світової підтримки, про це треба кричати. Треба нагадувати людям, бо, можливо, дехто забуває про це. Як я вже раніше казав, Україна сьогодні – як щит для всієї Європи. Тому що сьогодні війна в нашій країні, а завтра може бути вже у вашій. Тож треба підтримувати один одного. Добро завжди перемагає зло.

. Матч Україна – Ісландія розпочнеться 26 березня о 21:45. На сайтібуде доступна текстова трансляція, відео голів, а також огляд гри одразу після фінального свистка. Відеотрансляція буде відбуватися на регіональних каналах Суспільного й ОТТ-платформі Megogo.

Зазначимо, що 25 березня о 19:00 відбудеться передматчева пресконференція Сергія Реброва. Її можна буде переглянути за посиланням.