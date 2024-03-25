Традиційно на зустріч із пресою наставник національної збірної України прийде не на самоті. Разом із Сергієм Ребровим подію відвідає один із футболістів "синьо-жовтих", і вони разом поділяться своїми очікуваннями перед грою, пише 24 Канал.
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Пресконференція розпочнеться 25 березня о 19:00. Після цього збірна України проведе відкрите тренування у Вроцлаві на "Tarczynski Arena", де й відбудеться вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи-2024, який прийме Німеччина з 14 червня по 14 липня.
Зазначимо, що Україна та Ісландія вп'яте в історії зустрінуться між собою в очному протистоянні. Наразі між командами паритет – по одній перемозі та 2 нічиї.
Нагадаємо, що в півфіналі плей-оф збірна України у драматичному матчі переграла Боснію і Герцеговину, а ісландці здобули переконливу перемогу над Ізраїлем (4:1).
Онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва