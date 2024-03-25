Поединок состоится во Вроцлаве на стадионе “Tarczynski Arena”. Это будет пятая очная встреча между соперниками, пока в истории личных противостояний между командами сохраняется полный паритет – по одной победе и 2 ничьи.

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Зинченко оценил готовность к решающему матчу

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от предстоящего матча и оценил готовность команды к сверхважной игре.

Подготовка проходит хорошо, увидим, что мы сможем продемонстрировать на футбольном поле, потому что практика – это одно, а игра – другое. Нам нужно подтвердить свой статус, потому что я считаю, что у нас очень хорошая команда, хорошие игроки. Мы должны показать свою лучшую игру.

В течение подготовки мы больше сконцентрированы на своей игре. Так, мы разбирали сборную Исландии, видели ее сильные и слабые стороны. Посмотрим, чем все закончится. Исландцы любят играть в четыре защитника, любят действовать на контратаках. Есть игроки, на которых надо обратить внимание. Но прежде всего нужно отталкиваться от своей игры, а там, дальше, увидим", – сказал Зинченко.

Отдельно футболист отметил важность присутствия украинских болельщиков на матче. Он подчеркнул, что с их поддержкой на трибунах "сине-желтым" все по силам, и это тот фактор, который всегда помогает.

Украина нуждается в поддержке

Также Александр Зинченко поднял важнейшую тему для Украины. Он призвал мир не забывать о войне и активнее помогать стране, которая является щитом для всего континента:

Конечно, надо ежедневно говорить, что Украина нуждается в мировой поддержке, об этом надо кричать. Надо напоминать людям, потому что, возможно, некоторые забывают об этом. Как я уже ранее говорил, Украина сегодня – как щит для всей Европы. Потому что сегодня война в нашей стране, а завтра может быть уже в вашей. Поэтому надо поддерживать друг друга. Добро всегда побеждает зло.

Справка. Матч Украина – Исландия начнется 26 марта в 21:45. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция, видео голов, а также обзор игры сразу после финального свистка. Видеотрансляция будет происходить на региональных каналах Суспільного и ОТТ-платформе Megogo.

Отметим, что 25 марта в 19:00 состоится предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва. Ее можно будет посмотреть по ссылке.