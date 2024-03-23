Україна вже не вперше зустрінеться із цим суперником. Українські та ісландські футболісти чотири рази виходили на одне футбольне поле в очній історії. Вперше це було у далекому сезоні-1998/1999 у кваліфікації чемпіонату Європи-2000, інформує 24 Канал.

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Перша зустріч закінчилась мировою

Перша українсько-ісландська зустріч, яка відбулась 31 березня 1999-го року, закінчилась нічиєю 1:1. Тоді збірною України керував ще Йожеф Сабо. Владислав Ващук відкрив рахунок у матчі 1:0. Однак перевага українців на табло протрималась лише 7 хвилин. Вже на 66-й хвилині Лаурус Сігюрдссон зрівняв рахунок у грі. Його гол не лише врятував Ісландію від виїзної поразки, а й став останнім у зустрічі.

8 вересня 1999-го року відбулась друга зустріч між цими національними командами у відборі на Євро-2000. У цьому ж матчі Україна здобула мінімальну виїзну перемогу 0:1. Успіх приніс гольовий пенальті від нинішнього головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва. Тому наставник вже знає, як це перемагати ісландського суперника.



Збірна України з футболу / Фото УАФ

Перша поразка "синьо-жовтих"

Втретє Ісландія та Україна зіграли між вже у сезоні-2016/2017. 5 вересня 2016-го року збірні зійшлись у першому раунді у рамках кваліфікації до ЧС-2018. І знову фінальний свисток зафіксував мирову 1:1 на НСК "Олімпійський", трибуни якого у тому поєдинку були порожніми.

Вже на 6-й хвилині Ісландія повела у рахунку 0:1 завдяки голу Альвреда Фіннбогасона. Перевага ісландців трималась до 41-ї хвилини, коли Андрій Ярмоленко відквитав один гол та зрівняв цифри на табло. Гол динамівця став останнім у матчі. Могли підопічні Андрія Шевченка виривати домашню перемогу, але Євген Коноплянка не реалізував 11-метровий.



Євген Коноплянка / Фото УАФ

Крайня зустріч між цими національними командами зафіксована 5 вересня 2017-го року. Тепер господарями поля були ісландці. На жаль, цього разу господарям вдалось здобути першу для себе перемогу над Україною. Дубль Гільві Сігюрдссона приніс Ісландії перемогу з рахунком 2:0.

Із останнього матчу залишилось не так багато футболістів у нинішньому складі збірної України, які у тому поєдинку були у заявці. Зі стартового складу тодішньої національної команди у нинішній заявці "синьо-жовтих" є лише два гравці – Микола Матвієнко та Руслан Маліновський. А із запасу – Андрій Лунін, Олександр Зінченко (виходив на заміну) та Сергій Сидорчук.

Зверніть увагу! П'ята зустріч між Україною та Ісландією розпочнеться 26 березня 2024-го року о 21:45 (за Києвом). Фінал плей-оф відбору на Євро-2024 відбудеться у польському місті Вроцлав.