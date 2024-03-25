У фіналі "синьо-жовті" зустрінуться з Ісландією. Поєдинок відбудеться 26 березня у Вроцлаві та розпочнеться о 21:45.

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Оцінив майбутнього суперника

Своїми очікуваннями від важливого матчу поділився воротар збірної України Анатолій Трубін. Він порівняв майбутнього та попереднього суперників і заявив, що на команду очікує дуже складна гра.

На мою думку, ісландці кардинально відрізняються від боснійців. Тому що немає команд схожих, усі мають якісь свої сильні та слабкі риси. Ісландія – це саме командна гра, тому буде також дуже важко. Тим паче протистояння складається з однієї гри, і як нам Сергій Станіславович Ребров казав: "На одну гру всі можуть обіграти усіх і всі можуть зібратися",

– сказав Трубін

Також голкіпер прокоментував конкуренцію в команді на позиції воротаря. Він заявив, що засмутився непотраплянням в основний склад у грі проти боснійців, проте поважає свого конкурента та вибір тренера.

Я не буду чесним, якщо скажу, що не засмутився. Звісно, засмутився, тому що хочеться грати, представляти свою збірну, але це рішення головного тренера, я його поважаю на 100 відсотків. Тим паче ми виграли. Мабуть, тренер був у цій ситуації правий. Маємо те що маємо, продовжуємо працювати.

Не вважаю, що в мене були невдалі ігри в Португалії. Якщо взяти всі мої матчі в клубі після матчу з Італією, то це були дуже гарні місяці. Звісно, Реал – топ-команда, це вибір головного тренера. Я не можу цього ніяк змінити, тільки працею на тренуваннях. Хто вийде 26-го – побачимо", – заявив Анатолій.

Нагадаємо, що в сезоні-2023/2024 Анатолій Трубін провів 39 матчів за Бенфіку, в яких пропустив 37 голів та 15 поєдинків відіграв "на нуль".

Довідка. Переможець пари Україна – Ісландія потрапить у групу Е на Євро-2024, де зіграє проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Турнір відбудеться у Німеччині та триватиме з 14 червня по 14 липня.