До Євро-2024 один крок: онлайн-трансляція пресконференції Реброва перед матчем з Ісландією

У вівторок, 26 березня, збірна України з футболу зіграє фінальний поєдинок раунду плей-оф відбору на Євро-2024 проти Ісландії. За день до гри головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров проведе передматчеву пресконференцію, яку можна переглянути на сайті 24 Каналу.

Традиційно на зустріч із пресою наставник національної збірної України прийде не на самоті. Разом із Сергієм Ребровим подію відвідає один із футболістів "синьо-жовтих", і вони разом поділяться своїми очікуваннями перед грою, пише 24 Канал.

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Пресконференція розпочнеться 25 березня о 19:00. Після цього збірна України проведе відкрите тренування у Вроцлаві на "Tarczynski Arena", де й відбудеться вирішальний матч за вихід на чемпіонат Європи-2024, який прийме Німеччина з 14 червня по 14 липня.

Зазначимо, що Україна та Ісландія вп'яте в історії зустрінуться між собою в очному протистоянні. Наразі між командами паритет – по одній перемозі та 2 нічиї.

Нагадаємо, що в півфіналі плей-оф збірна України у драматичному матчі переграла Боснію і Герцеговину, а ісландці здобули переконливу перемогу над Ізраїлем (4:1).

Онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва

. Матч Україна – Ісландія розпочнеться 26 березня о 21:45. На сайтібуде доступна текстова трансляція, відео голів під час поєдинку та огляд гри одразу після фінального свистка. Дивитися онлайн матч можна буде на регіональних каналах Суспільного, а також на ОТТ-платформі Megogo.