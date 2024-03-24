Збірна України з футболу продовжує підготовку до фінального матчу плей-оф відбору на Євро-2024. У вівторок, 26 березня, команда Сергія Реброва гратиме у Вроцлаві проти Ісландії.

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Два дні до матчу

"Синьо-жовті" провели чергове тренування в Опалениці. Збірна України тренувалася в одній групі, а у занятті взяли участь усі футболісти, що прибули в розташування команди. Серед них і Віктор Циганков, який повернувся у загальну групу.

Після розминки та відпрацювання передач збірники перейшли до основної роботи. Сергій Ребров ставив футболістам відповідні завдання, напрацьовуючи схеми на вирішальний матч. Наставник продовжує здійснювати активну ротацію виконавців на позиціях.



Збірна України на тренуванні / сайт УАФ

Що цікаво, сьогоднішнє тренування збірники завершили відпрацюванням пробиття пенальті. Тож команда має бути готовою до того, що основний час з Ісландією завершиться внічию і доля переможця вирішиться в серії одинадцятиметрових ударів.



Українці готуються до серії пенальті / сайт УАФ

У понеділок, за день до гри, збірна України вирушить до Вроцлава, де оселиться у передмісті Тшебниця. Сам матч запланований на вівторок, початок – о 21:45 за київським часом.

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Нагадаємо, що переможець дуелі отримає путівку у фінальну частину Євро-2024. Там збірна України може опинитися у квартеті Е, де протистоятиме Бельгії, Румунії та Словаччині.