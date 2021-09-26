Україна до кінця, – Володимир Кличко прокоментував перемогу Усика

26 вересня 2021 , 17:26
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Джерело:

інстаграм Володимира Кличка

Легендарний український боксер Володимир Кличко намагався зберігати нейтралітет у поєдинку між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Та після бою Кличко не стримався та привітав Усика з перемогою.

Кличко: Усик увійшов в історію

Колишній чемпіон світу у важкій вазі заявив, що завдяки перемозі Усик увійшов в історію.

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Минулої ночі Усик увійшов в історію і досі не переможений як чемпіон Олімпійських ігор, чемпіон в першій важкій і важкій вазі. Повага до Ентоні Джошуа. Україна до кінця,
– написав Кличко.


Кличко привітав Усика / Скриншот

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Усик став чемпіоном світу

  • Усик у ніч з 25 на 26 вересня переміг Джошуа й відібрав у британця чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO. Саме цими титулами свого часу володів Володимир Кличко.
  • Після перемоги Усик розридався у ринзі та станцював гопак. Усик тільки третій після братів Кличків український чемпіон світу у важкій вазі.
  • Також Усику вдалося стати третім боксером в історії, який виграв чемпіонські титули у крузервейті та хевівейті.
  • Джошуа планує активувати опцію реваншу та вдруге зустрітися з Усиком. Олександр хоче, щоб бій відбувся в Україні.
Автор: Михайло Гема