Кличко: Усик увійшов в історію
Колишній чемпіон світу у важкій вазі заявив, що завдяки перемозі Усик увійшов в історію.
До теми Усик сенсаційно побив Джошуа у феєричному поєдинку і відібрав чемпіонські титули
Минулої ночі Усик увійшов в історію і досі не переможений як чемпіон Олімпійських ігор, чемпіон в першій важкій і важкій вазі. Повага до Ентоні Джошуа. Україна до кінця,
– написав Кличко.
Кличко привітав Усика / Скриншот
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Усик став чемпіоном світу
- Усик у ніч з 25 на 26 вересня переміг Джошуа й відібрав у британця чемпіонські титули WBO, WBA, IBF, IBO. Саме цими титулами свого часу володів Володимир Кличко.
- Після перемоги Усик розридався у ринзі та станцював гопак. Усик тільки третій після братів Кличків український чемпіон світу у важкій вазі.
- Також Усику вдалося стати третім боксером в історії, який виграв чемпіонські титули у крузервейті та хевівейті.
- Джошуа планує активувати опцію реваншу та вдруге зустрітися з Усиком. Олександр хоче, щоб бій відбувся в Україні.