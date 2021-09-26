Кличко: Усик увійшов в історію

Колишній чемпіон світу у важкій вазі заявив, що завдяки перемозі Усик увійшов в історію.

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Минулої ночі Усик увійшов в історію і досі не переможений як чемпіон Олімпійських ігор, чемпіон в першій важкій і важкій вазі. Повага до Ентоні Джошуа. Україна до кінця,

– написав Кличко.



Кличко привітав Усика / Скриншот

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