А з цією перемогою здобув і чемпіонські титули за версіями IBF, WBO, WBA та IBO. Загалом це вже 19 виграшний бій Усика на професійному ринзі, а поразок не було взагалі.

Найголовніше Усик сенсаційно побив Джошуа у феєричному поєдинку і відібрав чемпіонські титули

Минуло майже 10 років: Усик знову станцював переможний гопак

Олександр Усик із прапором України в руках станцював гопак. Це сталося вночі 26 вересня у Лондоні, де український боксер переміг британського – Ентоні Джошуа – у бою за одразу 4 чемпіонські пояси.

Шанувальники боксу та Усика чекали цього танцю понад 9 років: у 2012 спортсмен виконав гопак після перемоги на Олімпіаді в тому ж Лондоні.

Пояси у суперважкій вазі повернулися в Україну вперше з 2015 – тоді Володимир Кличко програв їх Тайсону Ф'юрі. Для Усика ж перемога стала 19 на професійному ринзі, поразок український боксер ще не зазнавав.

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До слова, перед боєм Олександр Усик традиційно повісив у роздягальні прапор України. Його він потім і підняв після перемоги.

Ще трохи цікавої статистики

Як написали у Tribuna.com, Олександр Усик став третім боксером в історії, якому вдалося стати чемпіоном світу і в першій важкій вазі, і в суперважкій. Такі здобутки раніше мали легендарний Евандер Холіфілд та Девід Хей.

Також раніше тільки Холіфілд ставав абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, а потім завоював кілька поясів в суперважкій. Тепер цим може похизуватися й Усик.

А ще Усик – третій українець із титулом чемпіона світу в суперважкій ваговій категорії (після братів Кличків).

Зверніть увагу: Ентоні Джошуа програв удруге в професійній кар'єрі. Після бою промоутер боксера Едді Хірн сказав Sky Sports, що його підопічного переміг "кращий боксер". Але Джошуа сподівається на реванш (у контракті ця опція прописана).