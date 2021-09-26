Кличко: Усик вошел в историю
Бывший чемпион мира в тяжелом весе заявил, что благодаря победе Усик вошел в историю.
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Прошлой ночью Усик вошел в историю и до сих пор не побежден как чемпион Олимпийских игр, чемпион в первом тяжелом и тяжелом весе. Уважение к Энтони Джошуа. Украина до конца,
– написал Кличко.
Кличко поздравил Усика / Скриншот
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Усик стал чемпионом мира
- Усик в ночь с 25 на 26 сентября победил Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы WBO, WBA, IBF, IBO. Именно этими титулами в свое время владел Владимир Кличко.
- После победы Усик разрыдался в ринге и станцевал гопак. Усик только третий после братьев Кличко украинский чемпион мира в тяжелом весе.
- Также Усику удалось стать третьим боксером в истории, который выиграл чемпионские титулы в крузервейте и хэвивейте.
- Джошуа планирует активировать опцию реванша и во второй раз встретиться с Усиком. Александр хочет, чтобы бой состоялся в Украине.