Феєрична перемога Усика

Олександр Усик дещо сенсаційно переміг Ентоні Джошуа одноголосним рішенням суддів – 117:112, 116:112 і 115:113.

Як це було Усик сенсаційно побив Джошуа у феєричному поєдинку і відібрав чемпіонські титули

34-річний український боксер домінував протягом усього поєдинку, віддавши британцю всього декілька раундів.

Протягом поєдинку Усик мінімум двічі був близький, щоб відправити Джошуа у нокдаун. Також українець агресивно провів чемпіонські раунди.

У підсумку Олександр відібрав у британця титули WBO, WBA, IBF, IBO. Усик став тільки третім після братів Кличків українським чемпіоном світу у важкій вазі.

Усик – Джошуа відео бою