З перших хвилин треба домінувати, – Судаков про вирішальний матч з Бельгією на Євро-2024

У середу, 26 червня, відбудуться останні поєдинки групового етапу Євро-2024. В одному з них зіграє також і збірна України.

Суперником команди Реброва стане Бельгія. У цьому матчі вирішиться доля "синьо-жовтих" на чемпіонаті Європи.

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Серйозне налаштування на гру

Наразі всі збірні у квартеті E мають по 3 залікові пункти. Проте Україна посідає останнє місце через погану різницю забитих та пропущених голів.

Півзахисник "синьо-жовтих" Георгій Судаков поділився очікуваннями від матчу проти бельгійців. Він заявив, що команда налаштована дуже серйозно на боротьбу та зробить усе можливе, щоб здобути позитивний результат:

Гра з Бельгією надважлива, розуміємо, що навіть нічиєї для нас може бути недостатньо, тому зараз таке турнірне становище, що ти можеш бути або першим, або останнім. Ми можемо програти та вийти, а можемо внічию зіграти та не вийти, тому все дуже заплутано. Найголовніше, що зараз все залежить лише від нас і ми, сподіваюся, покажемо свій максимум.

21-річний гравець підкреслив, що збірна України часто дуже важко входить у матчі, але спробує виправити це в майбутній зустрічі.

"Перші хвилини проти Словаччини були дуже важкі, тому нам з перших хвилин треба домінувати над Бельгією. Розуміємо, що це буде дуже складно проти такої зіркової збірної, але все в наших руках, ногах і, в першу чергу, в голові", – заявив Судаков.

. Ситуація у групі збірної України на Євро-2024 є унікальною. До цього жодного разу в історії чемпіонатів Європи всі команди квартету не мали по 3 залікові пункти після двох турів. Що потрібно "синьо-жовтим" для виходу в 1/8 фіналу читайте тут

Нагадаємо, що обидва матчі групи E розпочнуться о 19:00. Румунів та словаків влаштує нічия в очному протистоянні для гарантованого потрапляння у плей-оф. На думку ексгравця збірної Румунії Денуца Лупу, команди скористаються цим і зіграють "договірняк".