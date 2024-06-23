На Євро-2024 наближаються вирішальні матчі групової стадії. Саме в них і будуть визначені 16 команд-учасниць плей-оф. На одну із них претендує Україна. 24 Канал розповідає про всі можливі варіанти, як команді Сергія Реброва потрапити в 1/8 фіналу.

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Формат Євро-2024

Для початку нагадаємо непростий механізм виходу в плей-оф. Із групи туди гарантовано потраплять 1-2 місця. Ще чотири квитки в 1/8 фіналу отримають чотири з шести збірних, які посядуть у квартетах треті місця.

А ось останні команди груп гарантовано відправляться додому. Після групового раунду сформується таблиця третіх місць за наступними критеріями:

кількість набраних очок

різниця забитих та пропущених голів

кількість забитих голів

кількість перемог

менша кількість жовтих та червоних карток

рейтинг УЄФА

Також варто відзначити, що в середині груп за рівної кількості очок вище буде розташована збірна, яка здобула перемогу в очній зустрічі. В разі нічиєї наступним критерієм стане різниця голів, далі – кількість голів та показники карток.

Турнірна таблиця групи Е

На відміну від інших груп, в українській перед останнім туром утворився паритет по очках. Всі чотири команди мають у своєму активі по три бали, тому розташувались по місцях згідно з різницею голів.

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Румунія 1 0 1 3-2 3 2 Бельгія 1 0 1 2-1 3 3 Словаччина 1 0 1 2-2 3 4 Україна 1 0 1 2-4 3

Всі матчі групи Е:

Румунія – Україна 3:0

Бельгія – Словаччина 0:1

Словаччина – Україна 1:2

Бельгія – Румунія 2:0

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Як бачимо, нашу команду сильно обтяжує розгром від Румунії у першому турі. За рівної кількості очок між кількома збірними Україна матиме гіршу різницю м'ячів.

Втім з іншого боку дуже висока ймовірність, що третє місце групи Е дасть путівку у плей-оф. Скоріш за все, в інших групах знайдуться команди, які наберуть менше трьох балів.



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Тож Україна матиме змогу потрапити в 1/8 фіналу навіть в разі поразки в останньому турі. Однак головне завдання для команди Реброва – не опинитися на останньому місці в групі.

Розклад останнього туру:

26 червня, 19:00 . Україна – Бельгія

. Україна – Бельгія 26 червня, 19:00. Словаччина – Румунія

Варіант 1. Перемога над Бельгією

Три очки в битві за головним фаворитом групи гарантовано виведуть Україну у плей-оф. Причому, з першого або другого місця.

Підопічні Реброва стануть переможцями квартету, якщо в паралельній грі Словаччина не програє Румунії. У випадку успіху команди Йорданеску саме вона посяде перше місце, а Україна – друге.

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Варіант 2. Нічия з Бельгією

У разі нічиєї з бельгійцями підопічні Реброва точно завершать групу не вище третього місця. Як мінімум, Бельгія залишиться вище завдяки кращій різниці голів.

Якщо Україна зіграє внічию, то буде важливо, щоб Румунія та Словаччина не розписали мирову. У такому разі у всіх команд буде по чотири бали і "синьо-жовті" залишаться останніми у групі.

Перемога Словаччини або Румунії у паралельній грі зробить цю команду переможцем групи. Тоді Бельгія буде другою, а Україна – третьою. Чотирьох очок точно має вистачити для виходу в 1/8 фіналу.



Збірна України здолала словаків / фото з сайту УАФ

Варіант 3. Поразка від Бельгії

У випадку поразки від команди Тедеско "синьо-жовтим" потрібно дивитися на паралельний матч та навіть інші групи. Україні за такого сценарію критично важливою буде перемога Румунії над Словаччиною.

Якщо ж словаки візьмуть очки в останньому турі, то підопічні Реброва в разі програшу відправляться додому. А ось при рівній кількості балів зі Словаччиною (буде по три очки) наша команда опиниться вище завдяки перемозі в очній зустрічі.

Ще важливо буде, щоб у паралельних групах знайшлись два третіх місця, які наберуть менше трьох балів. Це цілком ймовірно. Україну влаштує реалізація хоча б двох з наступних п'яти сценаріїв:

Шотландія та Угорщина грають внічию

Албанія та Хорватія не виграють у Іспанії та Італії відповідно

Словенія програє Англії

Австрія програє Нідерландам у 4 і більше м'ячі

Чехія та Грузія не виграють у Туреччини та Португалії відповідно

Всі можливі підсумки групи Е:

Перемога Словаччини Нічия Перемога Румунії Перемога України 1. Україна

2. Словаччина

3. Бельгія

4. Румунія 1. Україна

2. Румунія

3. Словаччина

4. Бельгія 1. Румунія

2. Україна

3. Словаччина

4. Бельгія Нічия 1. Словаччина

2. Бельгія

3. Україна

4. Румунія 1-2. Румунія

1-2. Бельгія

3. Словаччина

4. Україна 1. Румунія

2. Бельгія

3. Україна

4. Словаччина Перемога Бельгії 1. Словаччина

2. Бельгія

3. Румунія

4. Україна 1. Бельгія

2. Румунія

3. Словаччина

4. Україна 1. Бельгія

2. Румунія

3. Україна

4. Словаччина

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Потенційні суперники в 1/8 фіналу

Варто також згадати про можливих суперників у 1/8 фіналу. Якщо Україна виходитиме у плей-оф з третього місця, то суперником на першій стадії стане Іспанія або Англія (куди менш ймовірно – Данія чи Словенія).



Гра з Бельгією буде вирішальною для Сергія Реброва / фото Getty Images

З другого місця підопічні Реброва потраплять на віцечемпіона групи D, а це Нідерланди чи Франція. Невелика ймовірність що друге місце там посяде Австрія, але тільки у разі власної перемоги над голандцями та успіху французів над поляками у паралельній зустрічі.

Ну а вихід з першого місця подарує Україні в опоненти одну з команд, які відберуться з третьої позиції в групах. Є мінімальна вірогідність тут потрапити на Італію, Англію, Нідерланди чи Францію. Проте, скоріш за все, це буде одна з наступних збірних: