Гра відбудеться у Штутгарті на "MHPArena". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

Читайте також Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Хто транслюватиме матч Україна – Бельгія

До очного протистояння на Євро-2024 команди підходять у дуже цікавому становищі. Кожна збірна у квартеті E має однакову кількість очок після двох турів – таке сталося вперше в історії чемпіонатів Європи.

Проте, на жаль, через розгромну поразку в першому матчі проти Румунії (0:3) саме "синьо-жовті" посідають останнє місце у групі. Тож для гарантованого виходу у плей-оф підопічним Сергія Реброва потрібна перемога. Якщо ж цього не станеться, то можна потрапити в 1/8 фіналу навіть зазнавши поразки (всі можливі варіанти виходу України у плей-оф).

Це буде перша зустріч між збірними України та Бельгії. Раніше національні команди цих країн не зустрічалися під егідою УЄФА та ФІФА.

Матч Україна – Бельгія транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна".

Зазначимо, що окрім сервісу MEGOGO, який є платним, в Україні можна буде подивитися гру між збірними України та Бельгії безплатно. Суспільне отримав дозвіл на трансляції 22 поєдинків на Євро-2024, зокрема, всі матчі "синьо-жовтих" входять до цього переліку.

Довідка. Сайт 24 Каналу проведе текстову трансляцію поєдинку та буде публікувати голи під час гри. Одразу після фінального свистка також можна буде переглянути огляд матчу.

Нагадаємо, що в останньому турі групового етапу групи E в іншому поєдинку зустрінуться Словаччина та Румунія. Він розпочнеться одночасно з битвою команди Реброва – о 19:00.