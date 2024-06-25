Вони є суперниками України у квартеті E. Нічия гарантує обом командам вихід у плей-оф турніру, що робить такий результат найбільш очікуваним.

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На Fair Play не варто розраховувати

Колишній футболіст збірної Румунії Денуц Лупу поділився очікуваннями від майбутньої гри рідної національної команди. Він не бачить причин відмовлятися від взаємовигідного результату зі словаками в останньому турі групового етапу на Євро, попри ганьбу та шквал критики, який обов'язково буде в такому випадку.

Ми вийдемо з групи, просто зіграємо внічию зі Словаччиною. Вже все вирішено. Було б прикро, якби ми обоє не вийшли з групи. Навіщо ризикувати? Було б дуже неприємно! На цьому рівні гравці дуже добре ладнають одне з одним. Навіщо зіштовхуватися?

– сказав румунський експівзахисник.

Зазначимо, що потенційна нічия Словаччини та Румунії дуже ускладнить задачу збірної України з виходу в 1/8 фіналу. Тоді "синьо-жовтим" потрібна буде виключно перемога над Бельгією.

До слова. Свого часу Денуц Лупу пограв під керівництвом Мірчі Луческу. Всього у складі збірної Румунії він провів 15 матчів, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що в історії чемпіонатів Європи вже були прецеденти подібних "договірняків". На Євро-2004 Швеція та Данія в останньому турі групового етапу зіграли внічию з потрібним рахунком 2:2, яка дозволила обом командам вийти у плей-оф, а Італія залишила турнір.

Для таких матчів навіть є спеціальний термін "Біскотто". Він має цю назву через печиво, яке однакове з обох боків – так само дві команди влаштовує результат поєдинку.