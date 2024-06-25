Соперником команды Реброва станет Бельгия. В этом матче решится судьба "сине-желтых" на чемпионате Европы.

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Серьезный настрой на игру

Сейчас все сборные в квартете E имеют по 3 зачетных пункта. Однако Украина занимает последнее место из-за плохой разницы забитых и пропущенных голов.

Полузащитник "сине-желтых" Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча против бельгийцев. Он заявил, что команда настроена очень серьезно на борьбу и сделает все возможное, чтобы завоевать положительный результат:

Игра с Бельгией сверхважная, понимаем, что даже ничьей для нас может быть недостаточно, поэтому сейчас такое турнирное положение, что ты можешь быть или первым, или последним. Мы можем проиграть и выйти, а можем вничью сыграть и не выйти, поэтому все очень запутанно. Самое главное, что сейчас все зависит только от нас и мы, надеюсь, покажем свой максимум.

21-летний игрок подчеркнул, что сборная Украины часто очень тяжело входит в матчи, но попытается исправить это в предстоящей встрече.

"Первые минуты против Словакии были очень тяжелые, поэтому нам с первых минут надо доминировать над Бельгией. Понимаем, что это будет очень сложно против такой звездной сборной, но все в наших руках, ногах и, в первую очередь, в голове", – заявил Судаков.

Интересно. Ситуация в группе сборной Украины на Евро-2024 является уникальной. До этого ни разу в истории чемпионатов Европы все команды квартета не имели по 3 зачетных пункта после двух туров. Что нужно "сине-желтым" для выхода в 1/8 финала читайте здесь.

Напомним, что оба матча группы E начнутся в 19:00. Румын и словаков устроит ничья в очном противостоянии для гарантированного попадания в плей-офф. По мнению экс-игрока сборной Румынии Денуца Лупу, команды воспользуются этим и сыграют "договорняк".