Битва "синьо-жовтих" за плей-оф: де дивитися матч Україна – Бельгія на Євро-2024

У середу, 26 червня, відбудуться чергові поєдинки групового етапу чемпіонату Європи з футболу. В одному з них зустрічатимуться збірні України та Бельгії.

Гра відбудеться у Штутгарті на "MHPArena". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Україна – Бельгія

До очного протистояння на Євро-2024 команди підходять у дуже цікавому становищі. Кожна збірна у квартеті E має однакову кількість очок після двох турів – таке сталося вперше в історії чемпіонатів Європи.

Проте, на жаль, через розгромну поразку в першому матчі проти Румунії (0:3) саме "синьо-жовті" посідають останнє місце у групі. Тож для гарантованого виходу у плей-оф підопічним Сергія Реброва потрібна перемога. Якщо ж цього не станеться, то можна потрапити в 1/8 фіналу навіть зазнавши поразки (всі можливі варіанти виходу України у плей-оф).

Це буде перша зустріч між збірними України та Бельгії. Раніше національні команди цих країн не зустрічалися під егідою УЄФА та ФІФА.

Матч Україна – Бельгія транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна".

Зазначимо, що окрім сервісу MEGOGO, який є платним, в Україні можна буде подивитися гру між збірними України та Бельгії безплатно. Суспільне отримав дозвіл на трансляції 22 поєдинків на Євро-2024, зокрема, всі матчі "синьо-жовтих" входять до цього переліку.

. Сайт 24 Каналу проведе текстову трансляцію поєдинку та буде публікувати голи під час гри. Одразу після фінального свистка також можна буде переглянути огляд матчу.

Нагадаємо, що в останньому турі групового етапу групи E в іншому поєдинку зустрінуться Словаччина та Румунія. Він розпочнеться одночасно з битвою команди Реброва – о 19:00.