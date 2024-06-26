У середу, 26 червня, на чемпіонаті Європи-2024 завершиться групова стадія. У цей день свій завершальний матч у квартеті Е проведе і збірна України. Підопічні Сергія Реброва протистоятимуть Бельгії, пише 24 Канал.

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Важке завдання для Реброва

Українці жахливо стартували на Євро, розгромно поступившись головному аутсайдеру групи Румунії (0:3). Втім друга зустріч повернула команду Реброва у боротьбу за плей-оф (2:1 проти Словаччини).

Наразі всі команди групи Е мають порівну балів (по 3), тому до 1/8 фіналу точно потраплять перші три команди. Головне завдання для нашої збірної – не опинитися на останньому місці.

А це цілком ймовірно через погану різницю м'ячів (2-4) та силу найближчого суперника. Бельгія – явний фаворит як групи, так і матчу з Україною.

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Бельгія – фаворит матчу

У першому турі підопічні Тедеско також несподівано програли (0:1 від словаків), але після цього "червоні дияволи" впевнено переграли Румунію. Тому нічия у матчі з українцями виведе бельгійців у плей-оф.

Проте Де Брюйне і компанія бажають навіть виграти квартет, а для цього треба долати українців. Наша команда також претендуватиме на перше місце в разі перемоги.

На щастя для Реброва, повернулись у загальну групу Миколенко та Циганков, тому їх можна очікувати в старті. Бельгія ж, як і раніше, страждає від травм в обороні. Під питанням участі у матчі Теата, Меньє та Вітцеля. Також через дискваліфікацію не зіграє форвард Лукебакіо.

Орієнтовні склади:

Україна: Трубін – Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Зінченко, Судаков – Циганков, Довбик, Мудрик.

Бельгія: Кастельс – Фаес, Вертонген, Дебаст – Кастань, Онана, Тілеманс, Доку – Де Брюйне, Троссар – Лукаку.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Україна – Бельгія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Для телеглядачів зустріч наживо покажуть регіональні канали Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Бельгія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.