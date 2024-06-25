Игра состоится в Штутгарте на "MHPArena". Стартовый свисток прозвучит в 19:00, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Украина – Бельгия

К очному противостоянию на Евро-2024 команды подходят в очень интересном положении. Каждая сборная в квартете E имеет одинаковое количество очков после двух туров – такое произошло впервые в истории чемпионатов Европы.

Однако, к сожалению, из-за разгромного поражения в первом матче против Румынии (0:3) именно "сине-желтые" занимают последнее место в группе. Поэтому для гарантированного выхода в плей-офф подопечным Сергея Реброва нужна победа. Если же этого не произойдет, то можно попасть в 1/8 финала даже потерпев поражение (все возможные варианты выхода Украины в плей-офф).

Это будет первая встреча между сборными Украины и Бельгии. Ранее национальные команды этих стран не встречались под эгидой УЕФА и ФИФА.

Матч Украина – Бельгия будет транслироваться на медиаплатформе MEGOGO. Просмотр доступен пользователям по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная".

Отметим, что кроме сервиса MEGOGO, который является платным, в Украине можно будет посмотреть игру между сборными Украины и Бельгии бесплатно. Суспільне получил разрешение на трансляции 22 поединков на Евро-2024, в частности, все матчи "сине-желтых" входят в этот перечень.

Справка. Сайт 24 Канала проведет текстовую трансляцию поединка и будет публиковать голы во время игры. Сразу после финального свистка также можно будет посмотреть обзор матча.

Напомним, что в последнем туре группового этапа группы E в другом поединке встретятся Словакия и Румыния. Он начнется одновременно с битвой команды Реброва – в 19:00.