Відновлення Зубкова

Як відомо, з 26 футболістів в обоймі тренерів залишилося 24 після травм Дениса Попова і Артема Бєсєдіна. А ось Олександр Зубков нарешті відновився.

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Представник Ференцвароша зазнав пошкодження ще у стартовому матчі Євро проти Нідерландів і більше на поле не виходив.

Наш тренерський штаб на тактичному занятті розібрав матч зі шведами з прицілом на наступний поєдинок проти англійців. А коли до поля пустили журналістів, то серед них виявилося чимало британців, головними "підопічними" яких стали Роман Яремчук і Руслан Маліновський.

Зустріч України та Англії відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі на "Стадіо Олімпіко". Переможець цієї пари у півфіналі Євро-2020 зустрінеться з тріумфатором двобою Данія – Чехія.