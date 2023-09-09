У переддень матчу вечірнє тренування пропустив захисник київського Динамо Олександр Тимчик. У футболіста запалення м'язів привідної групи м'язів стегна, яке унеможливлює його появу на полі у грі проти англійців.

До теми Ребров дав невтішний прогноз щодо готовності Ярмоленка зіграти проти Англії

Втрачають одних динамівців

Наразі невідомо, чи зможе Тимчик відновитись до гри проти Італії. Рішення щодо його участі чи неучасті прийматиме тренерський штаб у колегії з лікарями збірної.

Це вже друга втрата "синьо-жовтих" футболіста із Динамо. Раніше Микола Шапаренко не встиг відновитись від травми (півзахисника турбує сухожилля двоголового м’яза стегна), яку отримав у матчі проти турецького Бешикташа у плей-офф Ліги конференцій. Замість нього у збірну вирушив дніпрянин Олександр Піхальонок.

Також під питанням участь у поєдинку капітана національної команди Андрія Ярмоленка. Хоча раніше ЗМІ повідомляли, що 6 вересня футболіст Динамо повинен був повернутись у загальну групу команди Сергія Реброва. Однак сам наставник збірної розповів, що 8 вересня Андрій тренувався окремо від основної групи. Ярмоленко не готовий на усі 100% перед грою проти Англії. По ньому тренерський штаб прийме рішення перед зустріччю.

Відзначимо, що 7 вересня надійшла сумна звістка із родини Тимчика. Навійні проти Росії загинув його брат Юрій Дятлюк. Трагедія сталася ще 3 серпня 2023 року. Життя 34-річного військового обірвалось під час виконання бойового завдання, де він потрапив під артилерійський обстріл поблизу Мар'їнки (Донецька область).

Тому у Тимчика була і є особлива мотивація, аби збірна перемогла підопічних Гарета Саутгейта. Щоб у випадку позитивного результату присвятити цю звитягу своєму мужньому загиблому брату.

Зверніть увагу! Матч відбору на Євро-2024 Україна – Англія відбудеться 9 вересня о 19:00 (за київським часом). Це буде вже друга зустріч цих збірних у цьому розіграші. Перша закінчилась перемогою "трьох левів" 2:0.