Андрій Ярмоленко, як і Віталій Миколенко, отримав травму напередодні складних вересневих поєдинків збірної України. Однак обидва прибули у розташування національної команди.
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Чудові новини із збірної
Щоправда, перед цим капітан "синьо-жовтих" пропустив два поєдинки Динамо проти турецького Бешикташа у плей-офф Ліги конференцій. Андрій відчував дискомфорт у м'язах під час матчу УПЛ проти Чорноморця, який відбувся ще 20 серпня.
У тому матчі Ярмоленко вийшов у старті киян та покинув поле на 77-й хвилині. Замість нього на поле вийшов Беніто, а київський клуб несподівано програв "морякам" 3:2.
Були побоювання, що Андрій взагалі пропустить вересневі матчі "синьо-жовтих", але все склалось значно краще. Ярмоленко разом із іншими динамівцями приїхав у розташування команди Сергія Реброва.
Однак легенда Динамо не тренувався у такому ж посиленому графіку, як інші збірники. Ярмоленко мав полегшені тренування, аби дати час простежити за травмованим коліном футболіста після відновлення.
6 вересня ж Ярмоленко може вже у повну силу готуватись до найближчих матчів збірної. У загальній групі вже зачекались свого капітана.
Команд Реброва потужно готується до важливих ігор проти Англії та Італії у відборі на Євро-2024. Підопічні наставника проводять по два виснажливі тренування.
Для Ярмоленка найближчі два поєдинки збірної можуть стати 115-м та 116-м у футболці національної команди. До 9-го вересня Андрій має вже у своєму активі 114 ігор, у яких відзначився 45 голами.