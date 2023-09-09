В преддверии матча вечернюю тренировку пропустил защитник киевского Динамо Александр Тимчик. У футболиста воспаление мышц приводящей группы мышц бедра, исключающее возможность его появления на поле в игре против англичан.

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Теряют одних динамовцев

Пока неизвестно, сможет ли Тимчик восстановиться к игре против Италии. Решение по его участию или неучастию будет принимать тренерский штаб в коллегии с врачами сборной.

Это уже вторая потеря "сине-желтых" футболиста из Динамо. Раньше Николай Шапаренко не успел восстановиться от травмы (полузащитника беспокоит сухожилие двуглавой мышцы бедра), которую получил в матче против турецкого Бешикташа в плей-офф Лиги конференций. Вместо него в сборную отправился днепрянин Александр Пихаленок.

Также под вопросом участие в поединке капитана национальной команды Андрея Ярмоленко. Хотя ранее СМИ сообщали, что 6 сентября футболист Динамо должен был возвращен в общую группу команды Сергея Реброва. Однако сам наставник сборной рассказал, что 8 сентября Андрей тренировался отдельно от основной группы. Ярмоленко не готов во все 100% перед игрой против Англии. По нему тренерский штаб примет решение перед встречей.

Отметим, что 7 сентября поступило печальное известие из семьи Тимчика. Война против России погиб его брат Юрий Дятлюк. Трагедия произошла еще 3 августа 2023 года. Жизнь 34-летнего военного оборвалась во время выполнения боевого задания, где он попал под артиллерийский обстрел вблизи Марьинки (Донецкая область).

Поэтому у Тимчика была и есть особая мотивация, чтобы сборная победила подопечных Гарета Саутгейта. Чтобы в случае положительного результата посвятить эту победу своему мужественному погибшему брату.

Обратите внимание! Матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия состоится 9 сентября в 19:00 (по киевскому времени). Это будет уже вторая встреча этих сборных в этом розыгрыше. Первая закончилась победой "трех львов" 2:0.