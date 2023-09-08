Збірна України проведе проти Англії матч відбору на Євро-2024. Цей матч відбудеться у Вроцлаві.

Варте уваги Ребров пояснив, чому не викликав Маліновського до збірної України

Ще 3 вересня українська команда зібралася в передмісті Вроцлава, де проводила підготовку до матчу. Серед гравців, які отримали виклик до збірної України, є і Андрій Ярмоленко. Але його участь у матчі проти Англії під питанням. Все через травму. Цю інформацію підтвердив і Сергій Ребров на передматчевій пресконференції за день до гри.

"Андрій ще не тренувався в загальній групі. Тренувався окремо. Сьогодні (8 вересня, – прим 24 Каналу) ми подивимося, але Андрій не готовий на 100%", – розповів Сергій Ребров.

Головний тренер збірної відзначив, що в команді є ким замінити правого вінгера.

"Замінити – так, є ким замінити. Я вважаю, що зараз на кожну позицію в збірній України є конкуренція, чому я дуже задоволений", – заявив Сергій Ребров.

Нагадаємо, що на позиції правого вінгера також виступає Віктор Циганков. Футболіст провів чудову половину сезону в чемпіонаті Іспанії, де він виступає за Жирону.