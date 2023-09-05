УАФ напередодні оголосила список гравців, які готуватимуться до важливих матчів. Проте вже під час тренувального збору довелося робити заміну.

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Шапаренко не встиг відновитися від травми

Повідомляється, що півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко не встиг відновитися до матчів відбору Євро-2024 після отриманого ушкодження, яке 24-річний українець зазнав у матчі з Бешикташем у кваліфікації до Ліги конференцій.

Центрального півзахисника досі турбує сухожилля двоголового м’яза стегна. Відновлення гравця займе близько трьох тижнів. Шапаренко вже залишив розташування національної команди, а замість нього до збірної з резервного списку довикликали лідера Дніпра-1 Олександра Піхальонка. Він має приєднатися до табору національної команди у Польщі вже 5 вересня.

Проте, як стверджує спортивний лікар Дмитро Бабелюк, прогноз від УАФ є занадто оптимістичним. Він вважає, що Микола Шапаренко вибув із гри щонайменше на 6 тижнів.

"У новині зазначено, що на відновлення знадобиться біля 3 тижнів, але це термін, який, як правило, характерний для мʼязової травми. Сухожилля ж у свою чергу відоме тим, що погано кровопостачається, є більш міцною структурою, але, відповідно, довше загоюється. Тому практично завжди травми сухожилля забирають значно більше часу на відновлення порівнюючи з мʼязовими травмами.

Невідомо наскільки серйозний ступінь травми у Миколи, але ризикну прикинути, що, зважаючи на підтверджену травму сухожилля, гравець точно пропустить більше місяця, близько 6-8 тижнів. Сухожиллю слід зажити, гравцеві відновити готовність мʼязів та набрати фізичну форму для повноцінної гри у футбол. Малоймовірно, що це відбудеться за 3 тижні", – написав Бабелюк.

Зазначимо. Матч Україна – Англія відбудеться 9 вересня у Вроцлаві, а виїздний матч проти Італії команда Реброва зіграє 12 вересня у Мілані.