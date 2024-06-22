Роналду рветься у плей-оф: онлайн-трансляція матчу Туреччина – Португалія на Євро-2024

Збірні Туреччини та Португалії зіграють на чемпіонаті Європи 22 червня 2024. Трансляцію гри у Дортмунді можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У суботу, 22 червня, на Євро-2024 пройдуть матчі другого туру в групах E та F. Центральною стане зустріч у Дортмунді, де збірна Туреччини протистоятиме Португалії, пише 24 Канал.

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Битва переможців

Команди вдало стартували на Євро, взявши по три очки у першому турі. Правда, португальцям довелось понервувати у матчі проти Чехії. Зламати "автобус" команди Гашека вдалось лише у компенсований час.

Турки ж грають у більш відкритий футбол, що може бути на руку Роналду і компанії. У першому турі підопічні Монтелли на класі переграли Грузію, але все ж пропустили та були близькими навіть до втрати очок.

Тріумфатор цієї дуелі стане переможцем групи, що дозволить отримати потенційно слабшого суперника в 1/8 фіналу. Португалія переважає суперника в кадровому потенціалі, але Туреччина може взяти своє запалом та організацією гри в атаці.

Орієнтовні склади:

: Гюнок – Мюлдюр, Акайдин, Бардакчі, Кадіоглу – Айхан, Кокчу, Чалханоглу – Гюлер, Їлмаз, Їлдиз.: Кошта – Далот, Пепе, Діаш, Мендеш – Канселу, Вітінья, Фернандеш, Бернарду Сілва – Роналду, Леау.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Туреччина – Португалія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Туреччина – Португалія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.