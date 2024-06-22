В субботу, 22 июня, на Евро-2024 пройдут матчи второго тура в группах E и F. Центральной станет встреча в Дортмунде, где сборная Турции будет противостоять Португалии, пишет 24 Канал.

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Битва победителей

Команды удачно стартовали на Евро, взяв по три очка в первом туре. Правда, португальцам пришлось понервничать в матче против Чехии. Сломать "автобус" команды Гашека удалось только в компенсированное время.

Турки же играют в более открытый футбол, что может быть на руку Роналду и компании. В первом туре подопечные Монтеллы на классе переиграли Грузию, но все же пропустили и были близки даже к потере очков.

Триумфатор этой дуэли станет победителем группы, что позволит получить потенциально более слабого соперника в 1/8 финала. Португалия превосходит соперника в кадровом потенциале, но Турция может взять свое запалом и организацией игры в атаке.

Ориентировочные составы:

Турция: Гюнок – Мюлдюр, Акайдын, Бардакчи, Кадиоглу – Айхан, Кокчу, Чалханоглу – Гюлер, Йылмаз, Йылдыз.

Португалия: Кошта – Далот, Пепе, Диаш, Мендеш – Канселу, Витинья, Фернандеш, Бернарду Силва – Роналду, Леау.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Турция – Португалия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция – Португалия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.