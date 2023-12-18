З думками про ОІ-2024: Цуренко анонсувала велике повернення у збірну після зміни керівництва

Леся Цуренко – одна з найстабільніших українських тенісисток свого покоління. Вона тримає рівень вже протягом багатьох років та наразі посідає 31-ше місце у світовому рейтингу WTA.

Чинна третя ракетка України з 2011 року грала за національну збірну України. Відтоді вона взяла участь у 24 матчах в одиночному розряді та 6 у парному.

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Цуренко з радістю повернеться у збірну України

Проте з лютого 2020 року Леся не провела жодної зустрічі за "синьо-жовтих". Причиною цьому була низка проблем у керівництві Федерації тенісу України, зокрема – поведінка віцепрезидента організації Євгена Зукіна. Він дозволяв собі цькування та зневажливу поведінку в бік українських тенісисток, через що майже всі топові вітчизняні спортсменки не грають тривалий час за збірну.

Напередодні стало відомо, що в українському тенісі відбулися зміни – найближчі 4 роки керувати жіночою збірною на турнірі Біллі Джин Кінг буде Фонд Еліни Світоліної. Через це фанати вітчизняного тенісу мають надії, що збірна України знову почне виступати в найсильнішому своєму складі, і перший позитивний дзвіночок уже є.

Леся Цуренко відреагувала на інформацію про зміну керівництва та заявила, що з радістю повернеться в національну команду, якщо її запросять.

Я знала про це рішення за деякий час до офіційного оголошення та ставлюся до нього дуже позитивно. Це щось таке нове та свіже для українського тенісу, для жіночої збірної. Я думаю, це має дати значний поштовх у розвитку. Чи побачимо ми тепер Лесю Цуренко у збірній? Думаю, що побачимо (сміється).



Звичайно, я буду дуже щаслива, якщо мене запросять до збірної наступного року. Я буду дуже рада взяти участь і стати частиною команди у матчах Кубка Біллі Джин Кінг, а в перспективі зіграти на Олімпіаді в Парижі. Звичайно ми розуміємо, що з Олімпіадою поки що є нюанси, але якщо наша команда братиме участь в іграх, то я планую там виступити,

– сказала Цуренко.

Нагадаємо, що в листопаді збірна України переграла суперниць із Нідерландів у плей-оф Кубка Біллі Джін Кінг і тепер 12-13 квітня 2024 року змагатиметься за право зіграти у фінальній частині турніру проти збірної Румунії.

. У сезоні-2023 Леся Цуренко зіграла 58 матчів, з яких виграла 42. Свій наступний поєдинок вона проведе вже на початку січня 2024 року на турнірі в Окленді, де також гратиме й Еліна Світоліна.